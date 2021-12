COVID-19 : vague d’annulations dans des restaurants de Québec

Le retour au télétravail décrété par le gouvernement du Québec est un des aspects qui semble avoir le plus d’impacts sur les réservations dans les restaurants. Minimiser les risques de transmission du virus en travaillant de la maison apparaît incompatible avec un repas partagé entre collègues au restaurant.

Le chef du Bistro B, situé sur l'avenue Cartier, affirme que pratiquement tous les groupes qui devaient venir manger mercredi ont annulé. Les gens nous le disent, ils ont les recommandations de ne pas se rassembler dans les restaurants, de la part de leur patron et de leur entreprise , raconte François Blais.

François Blais, chef du Bistro B Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

« C'est drastique comme changement, ce matin on est arrivé au restaurant puis on a vu le livre de réservations qui avait diminué de moitié juste pour la journée d'aujourd'hui. » — Une citation de François Blais, chef du Bistro B

Résiliant face a la pandémie qui dure maintenant depuis près de deux ans, le restaurateur est néanmoins contrarié de constater cette baisse d’achalandage dans une des meilleures périodes de l’année. C'est des frustrations tout le temps parce que ça arrive tout le temps dans les bonnes périodes. C'est le début des Fêtes, ce soir on était plein à cause des partys des Fêtes, des petits groupes.

Catastrophique

En Basse-Ville, la propriétaire du Tequila Lounge doit elle aussi composer avec de nombreuses annulations. Jeudi, c’est 75 % de ses clients qui ont finalement décidé de changer leur plan. Pour la fin de semaine à venir, un client sur quatre a déjà annulé et Ariane Robitaille s’attend à ce que ça va continuer .

Les compagnies qui retournent leurs employés en télétravail, elles sont en train de s'ajuster. Je m'attends que le téléphone continue à sonner pour annuler malheureusement , analyse la propriétaire qui a pignon sur la rue Saint-Joseph.

Ariane Robitaille, propriétaire du Tequila Lounge Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Elle n’hésite pas à parler d’une situation catastrophique alors qu’elle craint de se retrouver avec un important surplus de nourritures et d'alcools. C'est très inquiétant pour les prochains mois , laisse-t-elle tomber en rappelant que janvier et février sont habituellement une période plus calme dans les restaurants.

L’Association restauration Québec remarque elle aussi un certain nombre d’annulations depuis la conférence de presse gouvernementale de mardi. Il est cependant trop tôt pour parler d’une tendance.