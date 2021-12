Martin Ouellet presse Québec de trouver une solution pour le transport aérien

Parmi ses dossiers prioritaires, il presse le gouvernement provincial de trouver une solution pour faciliter le transport aérien entre les régions. Il s’explique mal pourquoi la coopérative TREQ a été mise de côté par Québec.

Baie-Comeau–Québec, pour un seul aller : encore à 722 $. Malheureusement, les gens de la Côte-Nord payent encore très cher pour se déplacer , soutient-il.

Un financement de 20 000 $ du budget discrétionnaire permettra de rénover deux ponts en Haute-Côte-Nord pour permettre aux motoneigistes de circuler. Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

Martin Ouellet a également annoncé que les motoneigistes pourront circuler à nouveau cet hiver à deux endroits du sentier fédéré TransQuébec-3. Un financement de 20 000 $ du budget discrétionnaire permettra de rénover deux ponts en Haute-Côte-Nord, soit à la rivière Sault-au-Cochon et au lac des Pins.

Avec la participation financière de la Municipalité régionale de comté MRC de la Haute-Côte-Nord, la Ville de Forestville et des clubs de quads et de motoneiges, les travaux pourront commencer très prochainement, justement pour assurer la sécurité des utilisateurs et pour boucler la boucle en Haute-Côte-Nord , se réjouit le député.

Par contre, les motoneigistes devront toujours utiliser un service de remorquage à la hauteur de Pessamit, puisque ce tronçon est fermé pour une deuxième année consécutive.

Économie

De plus, le député péquiste compte travailler de concert avec les différents acteurs municipaux et provinciaux pour clarifier l’avenir de Produits forestiers Résolu, fermé depuis mars 2020.

Produits forestiers Résolu à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Avec le ministère de l’Économie, la Ville [de Baie-Comeau] et ID Manicouagan, on a encore plein de beaux projets qui s’en viennent. Est-ce que ce site-là a été choisi [pour ces projets], je ne le sais pas. Mais ça demeure un bon potentiel pour une entreprise qui voudrait s’installer , explique Martin Ouellet.

« Je ne dis pas qu’il est minuit moins une, mais ça serait le temps que Résolu nous dise à quel endroit il loge pour la suite des opérations. » — Une citation de Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Santé

Du côté de la santé, Martin Ouellet se questionne toujours à savoir pourquoi huit postes de médecins sont enlevés des 18 postes attribués à la Côte-Nord. Il compte continuer à travailler sur ce dossier.

On nous a dit que ça allait être révisé. Mais évidemment, pour nous, c’est une perte de huit médecins. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement a pris cette décision-là, considérant que le recrutement allait très bien dans les dernières années , se questionne le député lors du point de presse.