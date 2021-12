La formation de guide de chasse et pêche compromise à Saguenay

L'attestation d'études professionnelles (AEP) Guide de chasse et pêche offerte au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay est actuellement compromise. Les inscriptions manquent et les étudiants sont tellement en demande qu'ils sont souvent embauchés avant d’avoir complété leur formation.

Une dizaine d’étudiants ont obtenu leur diplôme lors des premières années de la formation, offerte depuis cinq ans. Toutefois, la clientèle s’effrite actuellement au point où un seul étudiant est inscrit à la prochaine série de cours en janvier. Si d’autres étudiants ne s’inscrivent pas, la formation sera annulée.

En raison de la pénurie de main-d’oeuvre, les passionnés sont recrutés même s’ils n’ont pas suivi de formation.

Les gens qui ont de l'expérience sont déjà prisés, donc ils vont aller travailler tout de suite au lieu de faire la formation , indique Luc Tanguay, technicien et enseignant.

La demande est effectivement grande pour trouver des guides, particulièrement en milieu éloigné.

Quand on va plus dans les zecs, le guide va faire plusieurs éléments comme service à la clientèle, alors on voit de plus en plus d'entreprises, s'ils trouvent quelqu'un qui a de l'expérience, il vont l'embaucher et faire une formation maison. Évidemment, nous on essaie le plus possible d'embaucher des gens qui ont une formation , de préciser le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand.

Sylvain Surrans estime qu’avoir un diplôme lui donne une crédibilité auprès des clients qu’il accompagnera. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

L'étudiant Sylvain Surrans avait reçu deux offres d'emploi avant la fin de son cours l'an passé, mais il ne regrette pas d'être resté pour obtenir son diplôme.

Je pense que c'est important pour la clientèle, ça a un côté rassurant, on a une formation, quelque chose d'encadré , remarque-t-il.

Pour lui, ce n’est surtout pas le manque de passion des enseignants qui explique le manque d'inscriptions.

Les enseignants, ce ne sont pas des enseignants qui aiment chasser et pêcher, ce sont des chasseurs et des pêcheurs qui aiment transmettre leur savoir et ça, ça se ressent tout au long de la formation , confie-t-il.

Marc-André Racine, enseignant en piégeage, brosse un renard roux piégé sur ses terres. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Environ 75 % des cours offerts par les enseignants se donnent à l’extérieur.

Il faut qu'ils apprennent à connaître les moeurs des animaux, les endroits de prédilection et c'est principalement sur le terrain qu'ils vont apprendre , précise l’enseignant Marc-André Racine.

Avec les informations de Catherine Paradis.