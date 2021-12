Pic historique de la valeur des débarquements aux Îles

Toutes espèces confondues, la valeur des captures ramenées à quai s'élève à 138 millions de dollars aux Îles-de-la-Madeleine, une hausse de 53 % par rapport à l'an dernier, alors que la COVID-19 avait plombé les prix.

En 2021, 22 % du volume total des produits marins pêchés au Québec ont été transbordés dans les ports de l’archipel. Ces captures représentent 31 % de la valeur des débarquements de l’ensemble de la province.

En 2021, le volume des débarquements aux Îles-de-la-Madeleine a connu une baisse, ce qui n'a pas empêché la valeur des captures de connaître une nette croissance. Photo : Pêches et Océans Canada

Le directeur du bureau de secteur des Îles-de-la-Madeleine pour Pêches et Océans Canada, Cédric Arseneau, a dressé un bilan très positif de la dernière saison de pêche lors du Rendez-vous annuel des pêches et de la mariculture qui s'est tenu mercredi.

D'un point de vue général, si on regarde le niveau de revenu qui est généré par l'industrie, on n'a jamais connu d'équivalent dans le passé, alors c'est sûr que ça va bien , affirme-t-il.

« Malgré le fait que 2020 a été une année difficile en raison de la COVID-19, on constate que la reprise de 2021 est très importante et que la tendance de croissance qu'on observait avant continue aujourd'hui. » — Une citation de Cédric Arseneau, directeur du bureau de secteur des Îles-de-la-Madeleine pour Pêches et Océans

La dominance des crustacés et le spectre du sébaste

Ensemble, le homard et le crabe des neiges représentent 95 % de la valeur des débarquements des Îles en 2021, rapportant respectivement 102 millions et 26 millions de dollars.

L'industrie madelinienne repose principalement sur le homard et le crabe des neiges. Photo : Pêches et Océans Canada

La dernière saison de pêche au homard a été historique aux Îles en raison des prix élevés versés aux pêcheurs qui sont venus contrebalancer une baisse de 11 % des captures.

Cédric Arseneau a profité du Rendez-vous annuel des pêches pour mettre en garde l'industrie face aux dangers d'un manque de diversification des pêches, alors que le monde des pêches est cyclique.

C'est certain que le niveau des revenus que ces espèces nous permettent d'avoir aux Îles-de-la-Madeleine est plus qu'intéressant , souligne M. Arseneau. Le problème, c'est quand seulement deux espèces composent 95 % des revenus industriels, tu te retrouves en situation de dépendance.

Près de 5500 tonnes de homard ont été débarquées sur les quais madelinots, pour une valeur de 102 millions de dollars. Cela représente 76% de la valeur totale des débarquements faits aux Îles (archives) en 2021. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La maire des Îles-de-la-Madeleine a fait écho à cette dépendance dans l'une de ses interventions, au moment où la reprise de la pêche au sébaste est imminente et où les différentes flottilles de l'Atlantique revendiquent toutes leur part.

Aujourd’hui, les captures de crabe et de homard et les prix versés sont intéressants, c’est extrêmement fort pour l’industrie de la pêche, mais forcément ne sera pas toujours comme ça , souligne Jonathan Lapierre.

Je vois là une opportunité et surtout une nécessité de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, poursuit-il. De là l’importance de s’intéresser de façon collective à la reprise du sébaste. Comme maire, j’ai une certaine inquiétude. Il y a quelque temps, personne ne s’intéressait au sébaste. Aujourd’hui, tout l’est du Canada s’intéresse au sébaste.

« La reprise de notre quota historique dans la pêche au sébaste va être une bataille de tous les instants. Il ne faut surtout pas s’asseoir sur nos lauriers et penser que quelque chose nous est dû automatiquement. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Jonathan Lapierre a invité l’industrie des pêches madelinienne à se positionner de façon concertée et unanime pour faire connaître ses attentes et sa vision en vue de la reprise de la pêche au sébaste.

Partage des quotas de sébaste : le ministre Lamontagne interpellé

Avant le moratoire de 1995, l’entreprise madelinienne Madelipêche détenait 25 % des quotas de sébaste du golfe, ce qui représentait 80 % de l’accès québécois à la ressource. La majorité de ces parts étaient détenues par Madelipêche et non par des capitaines-propriétaires.

Le gestionnaire de Madelipêche, Paul Boudreau, a d’ailleurs profité du Rendez-vous annuel des pêches pour interpeller le ministre québécois des Pêches, André Lamontagne, qui y a livré une allocution par visioconférence.

Paul Boudreau craint que le partage des quotas de sébaste favorise les pêcheurs gaspésiens, au détriment de la flottille madelinienne (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Paul Boudreau rapporte avoir pris connaissance d’une proposition sur le partage des quotas de pêche aux sébastes qui émanerait du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ qui, selon lui, dépouillerait complètement les pêcheurs madelinots en faveur des pêcheurs gaspésiens . Paul Boudreau indique avoir trouvé cette proposition insultante .

Le ministre André Lamontagne a précisé de pas connaître les détails de la proposition dont M. Boudreau faisait mention. Il a ensuite indiqué que son objectif premier était d’obtenir les volumes que le Québec avait historiquement , sans s’avancer sur la question des quotas qui seraient réservés aux Madelinots.

La suite de la réponse d’André Lamontagne n’avait rien pour rassurer les actionnaires de Madelipêche.

Il y a des gens qui peuvent intégrer cette pêche-là à leurs activités actuelles , a poursuivi le ministre des Pêches. L’objectif, c’est d’être capable de s’assurer d’un volume pour le territoire québécois et, après ça, de s’assurer qu’il y ait une répartition qui soit équitable entre les différentes zones de pêche, les différentes zones côtières.

André Lamontagne aussi précisé que la vision ministérielle n’était pas dans l’optique de favoriser cette pêche-là avec des bateaux-usines , mais bien d’encourager l’accès aux pêcheurs. Ces propos concordent avec les revendications des pêcheurs côtiers gaspésiens.

Au moment où la pêche aux poissons de fond battait son plein, Madelipêche était propriétaire de bateaux-usines.

Des retombées de près de 170 M$

Les retombées économiques générées par l'industrie madelinienne des pêches s'élèvent à 169,2 millions de dollars.

C'est ce que révèle une étude menée par Pêches et Océans Canada, à partir des données de 2019, qui vient confirmer une fois de plus que l’industrie des pêches est le moteur économique principal de l'archipel.

Les retombées locales représentent 70 % de la valeur de production de l'industrie des pêches aux Îles-de-la-Madeleine qui s'élève à plus de 240 millions de dollars.

En comparaison, l’industrie touristique madelinienne estimait ses retombées économiques à 94 millions de dollars aux Îles en 2019.

L’analyse faite par Pêches et Océans permettent de chiffrer les fuites commerciales hors de l'archipel à environ 30 % de la valeur de production totale de la filière.

La valeur des débarquements de crabe des neiges s'élève à 26 millions de dollars pour 1675 tonnes en 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le secteur génère également l'équivalent de plus de 1300 emplois à temps plein, un chiffre qui peut facilement être multiplié par deux, voire trois, pour représenter le nombre de travailleurs, étant donné que plusieurs emplois sont saisonniers.

L'économiste de Pêches et Océans Canada Sandrine Bureau précise que les retombées économiques liées aux pêches ont augmenté de 168 % dans l'archipel par rapport à la dernière étude du genre menée avec les données de la saison de pêche 2012.

On a l'opportunité de pouvoir comparer avec les données de 2012, on voit vraiment qu'il y a une hausse de la valeur ajoutée et de la valeur de production de l'industrie du secteur des pêches et de la mariculture , indique Mme Bureau.

« Ça témoigne d'un secteur en pleine croissance. Les pêches et la mariculture ont vraiment une importance significative aux Îles. » — Une citation de Sandrine Bureau, économiste à Pêches et Océans Canada

L'étude complète de Pêches et Océans Canada sur les retombées du secteur des pêches aux Îles-de-la-Madeleine sera publiés en 2022.