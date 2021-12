Le Manitoba finance 259 nouvelles places pour les programmes de sciences infirmières

L’annonce a été faite mercredi après-midi à l’Université de Saint-Boniface par la première ministre Heather Stefanson, la ministre de la Santé Audrey Gordon et le ministre de l’Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l’Immigration, Wayne Ewasko.

On pense que c’est important d’offrir des programmes près de la maison. Ça n’aide pas seulement les étudiants en augmentant les occasions d’études, mais ça soutient les communautés et les établissements de soins de santé dans leur recrutement de futurs employés , a indiqué Mme Stefanson, en conférence de presse.

Il s’agit de la première phase du plan de la province qui vise à ajouter 400 places pour la formation en soins infirmiers dans les prochaines années.

En plus des 15 places ajoutées à l’Université de Saint-Boniface dans le baccalauréat en sciences infirmières et le baccalauréat en sciences infirmières auxiliaires, il y aura l’ajout de 55 places au Collège communautaire Assiniboine de Portage-la-Prairie, 32 à l’Université de Brandon et 120 à l’Université du Manitoba.

Mardi, la province a confirmé le financement pour l’ajout de 37 places dans le programme de soins infirmiers du Collège universitaire du Nord, à Thompson.

Avec les sommes annoncées, les établissements pourront se procurer le matériel de formation, rénover des salles de classe et embaucher du personnel enseignant, indique la province dans un communiqué.

À l’heure actuelle, les six collèges et universités qui offrent des programmes de soins infirmiers, dont le Collège Red River, se partagent un peu plus de 800 places.

La ministre Ewasko a rappelé que depuis une vingtaine d'années, la province a de la difficulté à recruter et à retenir le personnel infirmier et que durant la pandémie, l’idée d’augmenter le nombre de places de formations en soins infirmiers a surgi .

Un avancement pour les soins en français

La rectrice de l’Université de Saint-Boniface, Sophie Bouffard, se réjouit du financement récurrent d’un million de dollars que son établissement obtient.

Elle indique que les 15 nouvelles places permettront d’augmenter de 30 % la capacité dans le programme de baccalauréat en sciences infirmières et de 50 % dans celui menant au diplôme en sciences infirmières auxiliaires.

Concrètement, cela signifie 43 étudiants qui seront admis dans le baccalauréat plutôt que les 33 en ce moment. Pour le diplôme, ce sera 15 étudiantes au lieu de 10 actuellement.

Sophie Bouffard occupe le poste de rectrice de l'Université de Saint-Boniface. (archives) Photo : Gabrielle Touchette, photographe

Elle ajoute que cette annonce est bénéfique pour l’offre de service de soins en français, alors que les offices régionaux de santé desservant les communautés francophones constatent un besoin important d’infirmières auxiliaires bilingues en milieu rural

Ce financement additionnel confirmé permettra à l’Université de Saint-Boniface de mettre de l’avant des mesures visant à augmenter la participation des étudiants et étudiantes francophones en milieu rural , affirme-t-elle pendant la conférence de presse.

Par ailleurs, elle souligne que l’Université offrira des cours d’anglais intensifs pour permettre aux nouveaux arrivants francophones de perfectionner leur maîtrise de la langue afin qu’ils puissent s’inscrire dans le programme en sciences infirmières auxiliaires.

Ce diplôme, explique Mme Bouffard, est une voie d’insertion professionnelle pour plusieurs d’entre eux, mais leur difficulté à maîtriser l’anglais est un frein.