Les pharmaciens de l’Est-du-Québec ont hâte d’en savoir plus sur les tests rapides

Les pharmaciens doivent recevoir les boîtes de tests rapides d'ici lundi, selon l'annonce faite mardi par Québec.

Les clients pourront demander une trousse de cinq tests rapides sur présentation de leur carte d'assurance maladie. La remise de ces trousses sera inscrite à leur dossier en pharmacie.

Il y aura une limite d'une trousse par client, par mois. La distribution des boîtes se fera gratuitement aux personnes de 14 ans et plus.

La pharmacienne propriétaire de la pharmacie Brunet à Amqui, Caroline D'Amours, se réjouit de recevoir ces trousses de tests que les gens pourront faire eux-mêmes à la maison, puisque le personnel en pharmacie est déjà débordé, selon elle.

Elle admet toutefois que cette annonce a entraîné beaucoup de questions de la part de citoyens; des questions auxquelles elle ne peut répondre pour le moment puisqu'elle ne dispose pas encore de toutes les informations nécessaires.

Des appels de beaucoup de clients inquiets qui veulent savoir quand ils pourront avoir les autotests puis qui ont vraiment beaucoup de questions. C'est sûr que c'est plus difficile, en pharmacie, de gérer tous ces cas-là en plus de gérer les tâches au niveau du laboratoire , soutient la pharmacienne.

De son côté, Mirella Faubert, la pharmacienne propriétaire de la pharmacie d'Accès-Pharma à Sept-Îles, indique que les pharmaciens ont le choix de participer ou non à la distribution de tests rapides.

Moi, c'est sûr que je vais participer. Je pense que c'est bon que ce soit accessible à tout le monde , souligne-t-elle toutefois.

Mirella Faubert estime que la distribution de ces trousses est une mesure préventive importante.

Elle rappelle que les tests rapides ne remplaceront toutefois pas les tests PCR utilisés en centre de dépistage. La pharmacienne souligne que ceux qui obtiendront un résultat positif à leur test rapide passé à la maison devront se rendre dans un centre de dépistage pour passer un test officiel.

Selon Mirella Faubert, de nombreux clients sont attendus en pharmacie lundi. Je pense que la demande va être là. J'ai l'impression que lundi, on va avoir beaucoup de monde à la pharmacie pour ça , ajoute-t-elle.

Une réunion virtuelle est prévue mercredi soir pour tous les pharmaciens propriétaires du Québec, au sujet des tests rapides à faire à la maison.

Le retour au télétravail demandé par Québec mardi n'inquiète pas tellement la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam.

La directrice générale, Jessica Bélisle, rappelle que les entreprises ont déjà vécu l'expérience du télétravail et sont donc prêtes.

« C'est clair que les entreprises sont prêtes. On est déjà passés par là. On a déjà les outils pour le télétravail. Par contre, on sent vraiment qu'il y a une fatigue. L'enjeu est donc vraiment de motiver nos troupes. »