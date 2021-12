Appel au télétravail : un autre coup dur pour le centre-ville de Gatineau

Il y a un an, les restaurateurs mettaient les bouchées doubles pour préparer des repas pour emporter, alors que la plupart des rassemblements avaient lieu virtuellement.

Mais avec le passeport vaccinal en vigueur depuis la fin de l’été, ils avaient espoir que les salles à manger pourraient être pleines pendant la période des Fêtes, cette année, leur permettant de faire plus de profits en prévision des mois de janvier et février, qui sont généralement moins achalandés.

Mais face à la recrudescence des cas de COVID-19 et à l’augmentation des hospitalisations, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a récemment appelé les employeurs publics et privés à préconiser le retour au télétravail dès maintenant.

Retour au bureau décalé

Au niveau municipal, la Ville de Gatineau avait annoncé, en novembre dernier, le retour progressif de ses employés au bureau à compter du 13 décembre. Mais face à l'annonce du gouvernement provincial, la consigne de privilégier le télétravail revient à l’avant-plan , explique la Ville dans un courriel.

À cet effet, le retour progressif dans les bureaux des employés municipaux qui avait commencé le lundi 13 décembre, est maintenant reporté à une date ultérieure.

De son côté, le gouvernement fédéral n'a pas précisé de date pour le retour en personne des fonctionnaires dans les bureaux de la région. Mais plusieurs s'attendent à ce que le nouveau variant Omicron repousse l'échéance, une étape de plus pour les entreprises.

Ça mine un peu le moral des propriétaires , lance le président de Vision Centre-Ville, Cyril Lauer. Juste en l’espace de deux jours, il y a eu beaucoup d’annulations pour les midis, et même en soirée aussi, ou des diminutions de groupes.

Cyril Lauer est aussi co-propriétaire du restaurant Les Vilains Garçons à Gatineau (archives). Photo : Hugo Bélanger

Ce dernier dit faire preuve de patience, et attendre de voir si des mesures d’aide du gouvernement seront annoncées.

Au cours des dernières semaines, M. Lauer note une certaine dynamique et que les gens réservaient un petit peu plus. Les tables dans les restaurants, c’était passé à 10 .

Tous s’entendent pour dire qu’il faut éviter un nouveau confinement, notamment le président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Autant les entrepreneurs que la population générale ne veulent pas entendre parler d’un nouveau confinement , soutient Stéphane Bisson. C’est très préoccupant, la montée rapide du variant.

Cependant, il estime que l’appel au télétravail pourrait être bénéfique sur le long terme, justement pour éviter des fermetures.

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

On arrive dans la période des Fêtes qui nous permettra, peut-être, d’être un peu plus généreux au niveau des employés de bureau pour leur permettre, peut-être, de faire un peu plus de télétravail pour ceux qui étaient de retour au bureau et permettre justement d’avoir un meilleur contrôle sur le variant , souligne-t-il, tout en rappelant que le télétravail ne peut s’appliquer à toutes les entreprises.

Au Québec, près de 2400 cas de COVID-19 sont rapportés, mercredi. En Ontario, on en recense plus de 1800.

Actuellement, la situation est assez préoccupante pour faire un appel à tous, de mettre l’épaule à la roue, de retourner en télétravail […] et de revenir, peut-être, avec des mesures sanitaires , renchérit M. Bisson. Réévaluons, peut-être, après la période des Fêtes, comment est la situation.

Avec les informations d’Émilie Bergeron