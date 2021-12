L’ombudsman de l’archidiocèse de Montréal souligne les ratés du processus de plainte

Les trois derniers mois ont été marqués par la période d’adolescence propre à tout nouveau processus, y compris [...] la résistance de certains au changement , mentionne l'avocate dans son rapport de 17 pages daté du 7 décembre dernier  (Nouvelle fenêtre) .

Par exemple, un membre du clergé – acteur au processus de plainte , précise Me Kirouack – est présentement suspendu temporairement en raison de son rôle dans le traitement des griefs.

Une enquête a été instituée afin de savoir si ses retards, omissions et demi-vérités n’étaient que simple négligence ou s’il omettait volontairement de participer au processus, voire y mettait un frein, soit seul, soit avec l’aide d’une ou d’autres personnes .

Un autre membre du clergé a eu une inconduite publique à la suite de la réception de plaintes dont il est l’objet , écrit l'ombudsman, sans donner plus de détails.

Me Kirouack précise que l'incident a notamment encouragé le Comité consultatif chargé de l'étude des plaintes d'abus à modifier son règlement afin d’assurer que dans l’avenir aucun plaignant ne soit soumis à quelque forme de représailles .

Les deux membres du clergé en question ne sont pas été identifiés dans le rapport rendu public mercredi.

Des communautés plus rébarbatives que d'autres

Le poste d'ombudsman de l'archidiocèse de Montréal a été créé en mai 2021 par l'archevêque de Montréal, Christian Lépine. Son premier rapport, daté du 17 août, pointait le caractère quasi institutionnel des abus dans l'Église.

En six mois, l'ombudsman affirme avoir reçu 75 plaintes formelles, dont 46 liées à des abus. Presque la moitié des faits reprochés remontent aux années 1950 et 1960. Treize plaintes, cela dit, concernent des incidents survenus depuis 2020.

Dans neuf dossiers, une lettre a été envoyée aux communautés religieuses mises en cause pour leur demander des compléments d’information. Si certaines d'entre elles ont été proactives , d'autres se sont montrées plus rébarbatives , déplore l'ombudsman, qui avait déjà fait part de cette remarque l'été dernier.

Me Kirouack réitère aussi dans son plus récent rapport l'importance de faire preuve d'empathie envers les plaignants et salue à ce titre les efforts de l'archevêque, qui a pris sur lui d’écrire [aux victimes alléguées] pour leur faire part de sa sollicitude et de son regret de ce qu’elles ont eu à vivre .

Le nouveau protocole pour le traitement des plaintes d'abus de l'archidiocèse de Montréal a été adopté dans la foulée du rapport Capriolo qui, en novembre 2020, avait sévèrement blâmé les pratiques de l'Église catholique.

Il s'accompagne d'une foule d'obligations de dévoilement et de documentation des plaintes d'abus, incluant l'obligation d'adresser les cas d'abus sexuels ou physiques à la Direction de la protection de la jeunesse.