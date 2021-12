Le monde maritime réclame des solutions pour contrer la rareté de travailleurs

La reprise des activités économiques ramène à l'avant-plan le problème de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur maritime. À l'initiative des Armateurs du Saint-Laurent, l'industrie, les gouvernements fédéral et provincial et l'Institut maritime du Québec (IMQ), à Rimouski, vont relancer conjointement les efforts pour recruter de nouveaux travailleurs d'ici, mais aussi issus de l'immigration.

Les premières rencontres liées à cette initiative auront lieu dès le mois prochain.

La directrice générale des Armateurs du Saint-Laurent, Louise Bédard, soutient que tout ralentissement du transport maritime peut avoir des conséquences importantes, car il est au cœur de la chaîne d'approvisionnement.

« Ça va prendre des résultats à très court terme. Pour nous, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit juste une table pour discuter. Il faut vraiment qu'il y ait des solutions concrètes sur la table. » — Une citation de Louise Bédard, directrice générale des Armateurs du Saint-Laurent

On espère bien en arriver à ça [trouver des solutions concrètes], en collaboration avec le Comité sectoriel, l'Institut maritime du Québec IMQ , les ministères des Transports, de l'Immigration, de l'Emploi et de la Solidarité, et même Transports Canada [qui] vont être à cette table-là. Donc, je pense que quand tout le monde va entendre qu'on a le même discours, on va pouvoir trouver des solutions ensemble , poursuit-elle.

Louise Bédard, directrice générale des Armateurs du Saint-Laurent Photo : Collection personnelle de Louise Bédard

Le manque de personnel est tel dans le secteur maritime que, récemment, le Groupe Desgagnés a dû laisser à quai pendant deux mois un pétrolier neuf qu'il venait d'acquérir.

Le président-directeur général de Transports Desgagnés, Serge Le Guellec, y voit la démonstration de l'urgence d'agir pour l'industrie et les gouvernements afin de trouver des solutions au manque de personnel.

C'est la démonstration qu'il y a effectivement un problème. Il y a une crise de main-d'œuvre, un peu comme partout ailleurs, mais du côté du domaine maritime, c'est encore plus aigu dans la mesure où s'il manque seulement un membre d'équipage, de par la réglementation canadienne, il peut y avoir à l'occasion des exceptions, mais si le rôle est clé à bord du bateau, le bateau ne peut pas partir , explique Serge Le Guellec.

L'immigration comme solution

Pour le Groupe Desgagnés et les Armateurs du Saint-Laurent, l'immigration représente l'une des options possibles pour recruter de la main-d'œuvre, tout comme le fait de lancer de meilleures campagnes de recrutement auprès des jeunes pour les convaincre de choisir une carrière maritime.

Les Armateurs du Saint-Laurent souhaitent aussi que le gouvernement du Québec concrétise rapidement les investissements promis pour la mise à niveau des principaux ports du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Le port de Rimouski a été récemment transféré au gouvernement provincial, mais il demeure dans un piètre état. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il y a un peu plus d'un an, Québec est devenu propriétaire des ports de Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé.

Le transfert de propriété était accompagné d'un chèque du gouvernement fédéral d'environ 150 millions de dollars pour la réfection des quais.

En traçant un bilan de l'année 2021, la directrice générale des Armateurs du Saint-Laurent, Louise Bédard, a estimé qu'une mise à niveau de ces installations pourrait permettre de lancer des projets-pilotes de transport sur de courtes distances, ce que l'on appelle le cabotage.

Ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait des travaux d'infrastructures nécessaires pour qu'ils soient pleinement utilisables et qu'ils remplissent pleinement leur mission. Et, ce serait de voir, aussi, avec la nouvelle stratégie maritime s'il n'y aura pas des appels de projets au niveau du transport de courte durée , soutient Louise Bédard.

Une industrie affectée par la pandémie

Pendant la pandémie, il a fallu à approvisionner le Grand Nord en produits divers, dont en produits pétroliers.

Le président-directeur général de Transports Desgagnés explique qu'il fallait livrer ces marchandises sans livrer la COVID-19 par la même occasion.

La mise en application de mesures sanitaires spéciales a été demandée aux équipages pour que la saison de livraison dans l'Arctique, qui se déroule de la fin du mois de juin à la fin du mois d'octobre, se passe bien.

Environ 25 navires de ravitaillement de l'entreprise Desgagnés Transarctik se rendent chaque été au Nunavut et au Nunavik pour approvisionner des communautés et des sites miniers. (Archives) Photo : Desgagnés Transarctik/photo fournie par Nadine Blacquière

Il rappelle également que la vaccination de masse n'a commencé qu'en mai dernier et que plusieurs équipiers n'étaient donc pas encore vaccinés au moment de monter à bord.

On a demandé à nos marins, en début de saison, de se préparer pour l'embarquement à bord du navire et ensuite, de limiter les congés de courte durée à terre. Alors, les gens sont restés à bord des navires pratiquement toute la saison de l'Arctique. Et, [on a aussi demander] de prendre les mesures pour se protéger eux-mêmes. Des gens ont passé des tests avant d'embarquer à bord des bateaux , poursuit Serge Le Guellec.

Il explique qu'habituellement, les marins peuvent poser le pied à terre et faire connaissance avec les membres des communautés desservies. Par prudence, on a mis des mesures pour que ce soit fait le moins possible [pendant la dernière saison] , indique-t-il.

Serge Le Guellec se réjouit de voir qu'aucune éclosion ne s'est déclarée dans les équipages qui desservent l'Arctique et dans les communautés qui reçoivent la marchandise.

