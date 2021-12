La rumba congolaise inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité

À l’origine, la nkumba (la danse du nombril), la rumba congolaise se pratique principalement en République démocratique du Congo (République démocratique du Congo RDC ) et en République du Congo. Ce sont d'ailleurs les deux pays qui avaient porté la candidature de cette musique à l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO ).

Selon Julien Loubelo, même lors des veillées mortuaires dans les deux Congo, on joue des chansons religieuses aux sonorités de la rumba. Photo : Fournie par Julien Loubelo

Julien Loubelo, originaire du Congo-Brazzaville et habitant de Mount Hope en Ontario, y voit une fierté pour la culture des deux Congo. C’est quelque chose de positif qui sort de chez nous, c'est un sentiment de fierté et qui m'encourage à parler à mes enfants pour leur dire que nous avons une culture riche , déclare l’Ontarien.

Il pense que la rumba est aussi un outil de développement.

« Les Congolais doivent se réapproprier cette culture pour savoir qui nous sommes. On doit prendre cette force qui est dans notre culture la mettre au service de la science et d’autres domaines. » — Une citation de Julien Loubelo

« Ma jeunesse a été bercée par le rtyhme de la rumba congolaise », explique M. Patrick Kaketa Mpiana. Photo : Radio-Canada

Patrick Kaketa Mpiana, président de l’Association des Congolais de l’Ontario pense qu’il était temps que la rumba congolaise soit reconnue au niveau international. C’est une grande fierté. La rumba a traversé des décennies et ça a du succès partout. C’est quelque chose de très spécial , mentionne-t-il.

Chez les artistes musiciens, l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial est une occasion de rendre hommage à ses pionniers.

Akazol Kalula a joué dans l'orchestre Afrisa international de l'artiste Pascal Tabu Ley dit Rochereau. Photo : Fournie par Akazol Kalula

Le Torontois Akazol Kalula est saxophoniste, il a joué dans plusieurs orchestres de rumba en République démocratique du Congo.

« Merci à Kallé Djeff, merci à Luambo Makiadi, merci à Tabu Ley, merci à ces héros de la musique. J’ai une joie immense et je vais festoyer chez moi avec mon épouse. On va danser aux pas de la rumba! » — Une citation de Akazol Kalula

En République démocratique du Congo RDC et au Congo-Brazzaville, la rumba congolaise a donné naissance à plusieurs variantes dont la rumba-odemba, la rumba-cavacha et la rumba-ndombolo. Pour le Montréalais Jean-Pierre Busé Mosongela, ancien musicien de Zaiko Langa Langa, un des groupes mythiques de la rumba congolaise, l’acte posé par l’UNESCO est de grande importance.

Jean-Pierre Busé a habité à Toronto de 1998 à 2013. Photo : Jean-Pierre Busé Mosongela

« On nous a rendu la dignité et l’identité de notre culture. Je suis né et j'ai grandi dans la rumba, qui est mon identité en tant qu’artiste. Elle représente ma vie. » — Une citation de Jean-Pierre Busé

S’il considère que la rumba congolaise vient de franchir un pas important, M. Busé interpelle même les professionnels de cette musique sur les prochaines étapes pour faire rayonner la culture de la rumba congolaise. Il reste beaucoup de choses à faire. On doit encore s’intégrer dans la communauté internationale en termes d’industrie musicale. Les plateformes musicales ne reconnaissent pas le genre rumba congolaise. Il faut se caser dans le genre latin, musique du monde ou pop , dit l’ancien de Zaiko.

Rumba congolaise, trait d’union entre les deux Congo

Patrick Kaketa Mpiana aimerait que ses compatriotes et les Congolais de la République du Congo resserrent leurs liens avec l’inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l’humanité.

Il n’y a que le fleuve Congo qui nous sépare, mais nous sommes un même peuple. Et la rumba c’est notre patrimoine commun , dit-il. Abondant dans le même sens, Julien Loubelo précise qu’à Kinshasa on danse la musique de Brazzaville et vice-versa. C’est un trait commun et un élément d’unité entre les deux peuples .

M. Busé perçoit la rumba congolaise comme un produit de solidarité entre les deux Congo. C’est le triomphe de notre solidarité. Ce sont les musiciens de Brazzaville qui ont traversé Kinshasa et nous ont ramené la rumba modelée , explique-t-il.

Il y a des musiciens du Congo-Brazzaville qui ont été formés en République démocratique du Congo RDC dans [l’orchestre] Tout puissant Ok jazz et sont allés finir leurs carrières à Brazzaville , complète Julien Loubelo.

Les variantes de la rumba congolaise se sont exportées également dans quelques pays africains et dans d'autres régions comme en Europe et aux Antilles.