Des poissons végétariens pour sauver les fermes piscicoles

Dans les zones tropicales et tempérées, les changements de température provoquent une accélération de tous les cycles biologiques. Par conséquent, certains poissons sont de plus en plus petits et ils ont tendance à migrer pour trouver un endroit où la température de l’eau est adaptée à leur organisme.

Les effets du climat provoquent des changements dans les zones viables pour élever des poissons ainsi que pour leur nourriture. Photo : Getty Images / RADZONIMO

Les effets du climat provoquent des changements dans les zones viables pour élever des poissons ainsi que pour leur nourriture.

Comme l’explique Gabriel Reygondeau, coauteur de l'étude et titulaire d'un doctorat en écologie et changements climatiques à l'Université de la Colombie-Britannique UBC , les fermes piscicoles utilisent souvent de la farine de poisson et de l'huile de poisson.

Ces aliments sont en grande partie composés de petits poissons tels que le hareng et l'anchois, des espèces qui sont elles-mêmes menacées par les changements climatiques.

Aquaculture ou mariculture? L'aquaculture désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. Elle se pratique dans des rivières, des bassins ou des étangs. Lorsqu'elle est pratiquée en bord de mer, on parle de cultures marines ou de mariculture.

Gabriel Reygondeau étudie les données de la modélisation. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

« Les avantages d’une alimentation à base de plantes pour les poissons sont multiples. Déjà, ça ne vient pas de la pêche. Donc, on ne renforce pas une pêche qui est déjà extensive et qui surexploite 90 % des écosystèmes. » — Une citation de Gabriel Reygondeau, titulaire d'un doctorat en écologie et changements climatiques à l'UBC

Selon la modélisation de l'Université de la Colombie-Britannique UBC , lorsqu'un quart de la nourriture pour poissons est remplacé par des solutions de remplacement végétariennes dans le cadre d'un scénario à faible émission, la production de la mariculture augmente de 25 % à partir de 2050, et de 31 %, à partir de 2090.

Sans changement dans les émissions actuelles, lorsqu'un quart de la nourriture pour poissons a été remplacé par des options végétariennes, la production de la mariculture augmente de 15 % d'ici 2050, et de 4 %, d'ici 2090.

Des poissons nourris à la farine et à l'huile de poisson. Photo : Radio-Canada

Cette étude met en évidence la nécessité de diversifier la mariculture en trouvant d'autres sources alimentaires pour les poissons , estime William Cheung, professeur et directeur de l'Institute for the Oceans and Fisheries de l'Université de la Colombie-Britannique UBC .

Bien qu’un système de mariculture adapté au climat puisse contribuer à maintenir la production de poissons et de fruits de mer, la nécessité de freiner les changements climatiques reste le problème principal pour une durabilité des ressources océaniques, croient les experts.