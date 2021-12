Des conjointes d’ambulanciers déplorent la pression subie par ces derniers

Les conjoints des premiers intervenants du Comté de Strathcona tirent la sonnette d'alarme au sujet de la pression que subissent leurs partenaires, et des conséquences sur leurs familles. Le mari de Kari Couture, Elliott Davis, est épuisé et découragé, car il doit répondre à un appel après l'autre et subir les conséquences des délais de réponse qui augmentent.

La fatigue que je vois chez mon mari, il est tout simplement brisé , affirme Kari Couture. Il craque sous la pression incessante, raconte-t-elle. Dès que vous avez terminé avec un appel, vous êtes de retour à un autre appel.

Comme tous les employés de Services de santé Alberta (AHS), les ambulanciers paramédicaux sont limités dans ce qu'ils peuvent dire aux journalistes en raison de clauses de la Loi sur les renseignements médicaux.

Elliott Davis et Kari Couture avec leurs enfants Aleena, Olivia et Harris. Photo : Fournie par Kari Couture

Elliott Davis est actif au sein de son syndicat local. Il n'était pas disponible pour une entrevue, mais sa conjointe, Kari Couture, dit avoir la liberté et assez bien connaître de la situation pour sensibiliser le public.

Elle raconte que lorsque le couple a quitté Fort McMurray pour s'installer dans le Comté de Strathcona en 2009, les heures supplémentaires étaient non-obligatoires et moins fréquentes. Elle ajoute que les choses ont changé depuis quelques années.

Mme Couture a du mal à expliquer à ses trois enfants pourquoi leur père est souvent absent.

« Lorsqu'il est à la maison, il est épuisé ou de mauvaise humeur, incapable de profiter de sa vie de famille. » — Une citation de Kari Couture

Ce n'est pas ce que les enfants avaient prévu comme vie et moi non plus, dit-elle.

Une situation intenable

Andrew Spence, président de l'Association des pompiers et ambulanciers professionnels du Comté de Strathcona, affirme que bien que les services d'urgence et le travail d’ambulancier soient stressants en soi, cette pression s'est accrue.

Les ambulances sont envoyées hors de leur zone habituelle pour répondre à la demande ce qui entraîne de longs délais de réponse aux appels d'urgences, explique-t-il, ajoutant que cette pratique empêche les ambulanciers de travailler dans leur communauté.

À la pression exercée par les appels qui se suivent sans arrêt s'ajoutent les conséquences sur la santé mentale d'une arrivée tardive sur les lieux de l'accident, explique Andrew Spence.

« Les politiciens n'ont pas à se tenir devant le membre de la famille qui dit : "Où étiez-vous pendant la dernière demi-heure où j'ai pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur mon être cher?’’ » — Une citation de Andrew Spence, président, Association des pompiers et ambulanciers professionnels, Comté de Strathcona

Selon lui, la situation touche la province entière. L’Alberta doit collaborer avec les syndicats afin de trouver des stratégies pour alléger la charge, car nous avons touché le fond , dit-il.

De son côté, l’Association des sciences de la santé de l’Alberta (HSAA), le syndicat qui représente les travailleurs paramédicaux, déplore que les ressources n'aient pas suivi la croissance de la population, un problème qui s'aggrave depuis plus d'une décennie.

Le COVID-19 et la crise des opioïdes n'ont fait qu'aggraver les problèmes existants, ajoute l’Association.

Le soutien des conjoints

Le mois dernier, un pompier de Saint-Albert s'est suicidé. Le décès a incité Courtney Pytyck à écrire une lettre au chef des services d'urgence du Comté de Strathcona, décrivant les impacts sur son mari, Michael Pytyck, qui en fait également partie.

« Je l'ai vu se détériorer et devenir de plus en plus fatigué, physiquement, et émotionnellement. » — Une citation de Courtney Pytyck, conjointe d'un ambulancier

La lettre a été publiée sur un groupe Facebook destiné aux conjoints des premiers intervenants locaux. Le soutien et les expériences similaires ont afflué dans les commentaires.

Kari Couture et Courtney Pytyck sont entrées en contact via le groupe Facebook. Elles ont depuis envoyé des lettres à des représentants du gouvernement pour leur demander des solutions.

Le Comté de Strathcona offre de multiples soutiens en matière de santé mentale, y compris des prestations de soins de santé étendues et une équipe de soutien par les pairs. Toutefois, Courtney Pytyck affirme que le fond du problème se trouve dans le système de santé qui doit être revu et corrigé.

Une demande qui a explosé

Services de santé Alberta travaille sur de nombreuses stratégies pour s'assurer que le système est disponible pendant cette période de demande extrêmement élevée , affirme son porte-parole, Kerry Williamson.

Services de santé Alberta AHS a constaté une augmentation d'environ 30 % des appels au 911, atteignant des niveaux historiques.

Il est important de comprendre que les défis actuels auxquels sont confrontés les [services médicaux d’urgence] ne sont en aucun cas liés aux services de répartition, ajoute le porte-parole. Il y a simplement plus de demandes de service de la part des Albertains.

Services de santé Alberta a ajouté des ressources supplémentaires, notamment des ambulanciers paramédicaux communautaires et des véhicules pour transférer les patients d'un centre de santé à un autre quand ceux-ci n'ont pas besoin d'être transportés en ambulance explique Kerry Williamson. Services de santé Alberta AHS travaille également avec des partenaires d'urgence pour réduire le temps d'attente à l'hôpital pour les ambulanciers qui viennent y déposer un patient, ajoute-t-il.

Avec les informations de Stephen David Cook