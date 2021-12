Le bilan du jour fait état de 62 nouvelles infections et aucun décès supplémentaire

Au même moment, 538 cas sont toujours actifs dans la province.

Plus d'un quart des nouvelles infections sont recensées parmi les personnes de 40 à 59 ans.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Plus de la moitié des nouvelles infections chez les personnes admissibles à la vaccination (cinq ans et plus) ont été recensées chez des personnes pleinement vaccinées.

Dans la province, 105 individus sont hospitalisés, dont 33 aux soins intensifs. Sur ces 105 patients, 68 d'entre eux ne sont pas pleinement vaccinés.

La moyenne de nouvelles infections sur sept jours est de 56.