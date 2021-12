L’Ontario réduit la capacité d’accueil pour les événements sportifs

Le gouvernement de Doug Ford a indiqué que les espaces intérieurs pouvant accueillir plus de 1000 personnes seront limités à 50 % de leur capacité d'accueil dès samedi.

Cette nouvelle mesure vaut pour les amphithéâtres, mais pas que.

Les espaces intérieurs affectés par les nouvelles mesures : les installations utilisées pour le sport et les activités récréatives;

les installations de divertissement telles que les salles de concert, les théâtres et les cinémas;

les salles de courses;

les espaces de réunion et d'événements ;

les studios de production;

les musées, galeries d'art, aquariums, zoos, centres des sciences, jardins botaniques et attractions similaires;

les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux;

les foires, les expositions rurales et les festivals.

L'annonce ne constitue pas un retour à la case départ pour les équipes sportives professionnelles de l'Ontario.

Ces dernières ont joué leurs matchs à huis clos l'an dernier. Elles se produisaient devant 10 000 personnes lors du calendrier préparatoire avant d'obtenir l'autorisation pour jouer devant salle comble au début de la saison.

Plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey ont récemment été affectées par des éclosions importantes. Le prochain match local des Maple Leafs, prévu jeudi, a d'ailleurs été reporté parce que leurs adversaires, les Flames de Calgary, en sont à 16 cas de COVID-19 au sein de leur formation.

Dans un communiqué, le groupe MLSE, qui est propriétaire des Maple Leafs et des Raptors entre autres, a indiqué qu'il appuyait la décision de la province. Il offrira des réponses aux détenteurs de billets pour les prochains matchs de ses équipes dans les prochaines 24 heures , le temps que ses effectifs à la billetterie s'organisent.

Des mesures qui étaient réclamées

Cette annonce survient aussi au moment où de nombreux médecins demandaient au gouvernement provincial d'agir pour limiter la propagation du virus avec la recrudescence des cas et la présence du variant Omicron.

C'est ça ou on ferme tout , disait la spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital de Markham-Stouffville Valérie Sales, en référence à de possibles limites à la capacité d'accueil.

Dre Valérie Sales, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Markham-Stouffville. Photo : Avec l'autorisation de Dre Valérie Sales

Il y a un risque beaucoup plus élevé avec ce variant. Il est beaucoup plus contagieux que le Delta, qui était plus contagieux que le précédent. Alors nous sommes à une nouvelle étape de la pandémie et je crois que ce serait prudent de réduire la capacité des stades parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais on sait que ça va évoluer très vite , soulignait le Dr Michael Schull plus tôt en journée. Ce dernier est directeur général de l’Institut pour les sciences évaluatives cliniques et urgentologue au Centre des sciences de la santé Sunnybrook à Toronto.

Ce dernier ne croyait d'ailleurs pas possible à court terme que des tests rapides puissent être employés pour permettre la tenue d'événements sportifs ou de concerts avec salle comble. Il y a trop de gens. Le contrôle serait trop dur à faire , disait-il.

Le Dr Alain Simard, qui est professeur agrégé d'immunologie à l’École de médecine du Nord de l'Ontario, écrivait dans un courriel à Radio-Canada qu'il ne mettrait jamais des événements sportifs, surtout professionnels, en priorité au-delà de la santé de notre population et de nos services essentiels tels que les écoles. N'importe quel rassemblement à l'intérieur, surtout ceux qui concernent des milliers de personnes, devrait subir des restrictions avant tout le reste .