Des juges rétablissent l’obligation vaccinale dans la santé aux États-Unis

La Cour d’appel de La Nouvelle-Orléans a ordonné mercredi, dans 26 États américains, la reprise de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, estimant non conforme la décision du juge fédéral de Louisiane du 29 novembre qui bloquait un règlement de l'administration Biden.

Un tribunal inférieur avait seulement le pouvoir de bloquer le règlement dans les 14 États qui avaient intenté des poursuites et non pas d’imposer une injonction nationale, selon la décision des juges Leslie Southwick, James Graves et Gregg Costa.

La Cour d'appel estime toutefois que l'administration Biden n'avait pas fourni assez de preuves pour convaincre les employés fédéraux de se vacciner.

Dans sa stratégie de lutte contre la COVID-19, le président américain avait rendu, en septembre, la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé dont les employeurs bénéficient d'un financement fédéral.

La vaccination est le meilleur moyen de sortir de cette pandémie , avait commenté le président démocrate, avant de laisser paraître ses regrets : Trop de personnes sont non vaccinées pour que nous puissions en sortir définitivement.

Pour mettre la pression sur les établissements, M. Biden avait fait savoir que ceux qui refuseraient le vaccin perdraient leur financement fédéral.

Vacciner pour sauver des vies

Avec son mandat de rendre obligatoire le vaccin, le président américain vise à hausser le taux de vaccination qui se situe actuellement à 61 %, alors que les infections augmentent et que les décès demeurent supérieurs à 1000 par jour.

L'administration Biden a soutenu que l'obligation vaccinale pourrait sauver des milliers de vies, même si elle craint une augmentation des infections et des décès à cause de l'arrivée de l'hiver et du variant Omicron.