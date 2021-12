Après Van Gogh, le public montréalais est invité à plonger dans l’univers de Monet

L’exposition immersive Imagine Monet, qui rend hommage à l’œuvre d’un des plus célèbres peintres impressionnistes, Claude Monet, s’est ouverte mercredi à la galerie Arsenal Art contemporain, à Montréal.

Elle fait suite au grand succès remporté par Imagine Van Gogh, à Montréal et ailleurs, et Imagine Picasso. Encore une fois, c’est le trio composé d’Annabelle Mauger, de Julien Baron et de l’historienne de l’art Androula Michael, qui signe Imagine Monet.

On y présentera plus de 200 tableaux créés par le peintre français décédé en 1926, dont la série des Cathédrales de Rouen et celle des Nymphéas.

Ces tableaux seront projetés sur les murs de la galerie en grand format, et accompagnés de musique.

L’œuvre de Monet se prête particulièrement bien à une adaptation en exposition immersive, selon Annabelle Mauger.

Claude Monet est le père de l’immersion, a-t-elle expliqué en entrevue avec Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin. C’est le créateur de ces fameuses toiles des Nymphéas présentes à Paris au Musée de l’Orangerie qu’il a lui-même voulues comme une expérience immersive.

L’exposition est présentée en première mondiale à Montréal et doit être accessible jusqu’au 27 février 2022.