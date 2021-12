Un concert célèbre les 75 ans de CKSB à la cathédrale de Saint-Boniface

La cathédrale de Saint-Boniface est un lieu fort en symbolique, comme l’explique Martine Bordeleau, maîtresse de cérémonie : À l’origine de CKSB, il y avait aussi le clergé qui comptait beaucoup sur la création d’une radio française dans l’Ouest canadien pour pouvoir maintenir la langue et maintenir la foi, car les deux allaient ensemble à cette époque-là.

Mgr Maurice Baudoux procède à la bénédiction du nouveau transmetteur de 10 000 watts en février 1959. Photo : Radio-Canada

Se souvenir et imaginer le futur

Des artistes de différents horizons et de différentes générations seront présents, ajoute-t-elle.

Suzanne Kennelly chantera des chansons qu’on a entendues à CKSB comme La vie en rose d’Edith Piaf, Alpha Toshineza, qui a été plus récemment présent sur les ondes de CKSB, sera aussi là… On écoutera aussi Gérald Laroche, Andrina Turenne, Véronique Demers, Jason Burnstick et Nadia Gaudet, ou encore le chanteur juif Len Udow, qui rendra hommage au multiculturalisme que la radio a servi pendant des années.

De 1946 à 1972, on pouvait en effet entendre de la musique ukrainienne, polonaise, italienne sur les ondes de la radio francophone.

« Le multiculturel existait déjà, avant qu'on en entende parler partout ailleurs. » — Une citation de Martine Bordeleau, maîtresse de cérémonie et ancienne animatrice de CKSB

Outre les performances musicales, le public peut s’attendre à rencontrer d'anciens animateurs de la radio, comme René Fontaine, Monique LaCoste ou encore Vincent Dureault, qui seront invités à venir raconter leurs souvenirs.

En 1991, lors du Festival du Voyageur, Vincent Dureault, Robert Boucher, Monique LaCoste et Guy Rémillard. Photo : Radio-Canada

Raconter des souvenirs, c’est aussi l’objectif de ce rassemblement pour se rappeler que CKSB a été beaucoup plus qu’une radio pour la communauté.

« Il n'y avait pas de télé en 1946. C’était autour du poste de radio qu’on se regroupait et c’est ce qu’on va aussi faire vendredi. » — Une citation de Martine Bordeleau, maîtresse de cérémonie et ancienne animatrice de CKSB

Un entracte est d’ailleurs prévu pour permettre d’aller jaser et de rassembler les gens. Cela permettra aussi d’aller déposer un don si on le veut pour le Centre Flavie-Laurent qui en a beaucoup besoin, qui est en train de déménager dans de nouveaux locaux et qui fait tellement de bien à la communauté, surtout pour des gens qui ont des besoins de base spécifiques , précise Martine Bordeleau.

La nouvelle génération est aussi invitée à venir parler du futur avec notamment Louis Boulanger, 15 ans, qui viendra s’exprimer sur ce qu’il souhaite pour l’avenir de la radio.

Pour finir, le public peut s’attendre à une surprise prévue à la fin du spectacle par Léo Dufault, qui est au cœur de ce projet.

Cela fait 16 mois qu’il travaille à rassembler les artistes, des producteurs télé. Il y aura d’ailleurs les Productions Rivard qui vont enregistrer le spectacle qui sera diffusé au printemps sur le nouveau site Internet Web Ouest. Il est allé chercher de l’argent, scène par scène, comme on faisait au début pour payer correctement les artistes , précise la maîtresse de cérémonie.

Un événement qui célèbre la francophonie

Le 27 mai 1946, la radio francophone CKSB a permis à des centaines de francophones à Winnipeg d’avoir accès à de l’information dans leur langue , comme le rappelle Martine Bordeleau.

« Si tu voulais avoir de l’information en français, il fallait écouter CKSB! Il n’y avait rien d’autre! C’était aussi l’établissement du français et de la valorisation du français. Entendre du français en 1946 pour la première fois! C’était tellement valorisant pour les gens de la communauté. » — Une citation de Suzanne Kennelly, artiste et ancienne de CKSB

Suzanne Kennelly qui sera présente en tant qu’artiste mais aussi ancienne de CKSB se remémore elle aussi : CKSB, c’était vraiment à la base une radio communautaire ce qui faisait qu’on était vraiment en contact avec les gens, avec le cœur de la communauté. Si on disait les choses en ondes, on pouvait être certain que si on allait à l’épicerie quelqu’un allait nous arrêter et venir commenter ce qu’on avait dit en ondes. C’était vraiment une radio de proximité, d’autant plus qu’on était physiquement dans un édifice en plein cœur du quartier de Saint-Boniface. C’était comme notre maison. On vivait dans le quartier, on vivait avec les gens, on vivait avec notre communauté. En 27 ans, j’ai reçu énormément de la communauté.