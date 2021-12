Un projet pilote pour combattre la discrimination dans les écoles de l’Î.-P.-É.

Les écoles Queen Charlotte, East Wiltshire, Birchwood, Colonel Gray et Westisle Composite participent à un programme pilote pour combattre la discrimination en milieu scolaire. Ces écoles de l'Île-du-Prince-Édouard offrent depuis quelques semaines une programmation d’activités pour les élèves, les familles et le personnel.

Le programme vise à prévenir des comportements discriminatoires liés à la couleur de peau, à la diversité de genre et aux origines ethniques.

De la formation offerte au personnel, des réunions hebdomadaires avec les élèves, des comités de travail intégrant des parents font partie du répertoire d’activités du programme.

La directrice des services aux élèves de la Direction des écoles publiques anglaises, Terri MacAdam, explique que le projet vise à créer un environnement sécuritaire et inclusif.

Des représentants des écoles anglaises ont présenté le programme devant un comité législatif, mardi.

Terri MacAdam, directrice au service aux élèves du Public Schools Branch. Photo : CBC / Nicola MacLeod

Une initiative saluée par le député libéral Gordon Mcneilly, le seul député noir de l’île et membre du comité législatif en matière de diversité dans le système scolaire public.

On vit un moment où il y a beaucoup de tensions ici à l’Île-du-Prince-Édouard. […]Je pense que c’est toujours important de parler et d’avoir de bonnes discussions, et de revoir ce qu’on fait dans le système d’éducation , explique Gordon Mcneilly.

Le député a aussi rappelé les récents incidents survenus dans les écoles de l’île en soulignant que toute la communauté doit collaborer dans la lutte contre la discrimination.

Gordon Mcneilly souhaite que le projet soit étendu à d'autres écoles.

Le député libéral Gord McNeilly, premier élu noir à Province House, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Nicole William

Des cas de discrimination durant l’année

Les écoles anglaises choisies pour le programme avaient déjà signalé des cas de discrimination par le passé, d’où le besoin de commencer le projet avec ces établissements, selon la Direction des écoles publiques anglaises.

En juin dernier, certains élèves ont été victimes d’intimidation lors de la Journée de la fierté à l’école East Wiltshire.

Plus de 200 élèves de l’école Colonel Gray de Charlottetown ont fait une manifestation en octobre dernier pour dénoncer des cas de harcèlement envers les filles.

La collaboration avec des organismes

Selon Terri MacAdam, de la Direction des écoles publiques anglaises, les rencontres hebdomadaires comptent sur la collaboration d’organismes, comme la Black Cultural Society et PEERS Alliance.

On fait comme ça pour qu’il y ait quelqu’un dans l’école une fois par semaine, à tour de rôle, où les élèves peuvent aller pour discuter, ils essaient juste d’être vraiment présents dans ces établissements , ajoute-t-elle.

Une firme de consultation a été engagée pour offrir des services de conseil dans l’élaboration d’un plan de gestion des incidents liés à la discrimination et au racisme.

La directrice du service aux élèves de la Commission scolaire de langue française de l’île, Lisa Marmen, rappelle que son équipe a collaboré à la création des lignes directrices sur la diversité en milieu scolaire du ministère de l'Éducation de l'île. Ce document est encore en processus d'élaboration. Photo : Zoom

Pour la directrice du service aux élèves de la Commission scolaire de langue française de l’île, Lisa Marmen, ce type d’initiative pourrait apporter des changements dans l’ensemble de la communauté.

C’est un changement de société qui vient des élèves pour éduquer les parents , explique-t-elle.

Lisa Marmen ajoute que les écoles françaises n’ont pas été invitées à se joindre au programme.

La Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard CSLF réalise déjà des activités de sensibilisation à la diversité à l’aide de matériels didactiques en classe, des tournées littéraires, des groupes de travail avec des élèves et des parents et des formations offertes au personnel, selon la directrice du service aux élèves de la Commission scolaire de langue française de l’île.

Néanmoins, Lisa Marmen n'écarte pas la possibilité des écoles françaises de faire partie du programme.

Pour Norbert Carpenter, directeur général du Public Schools Branch, la transphobie et l'homophobie sont encore très présentes dans la communauté insulaire. Photo : CBC

De la résistance

Selon le directeur des écoles anglaises, Norbert Carpenter, certains des parents et des membres du public auraient exprimé du mécontentement envers le projet, surtout en ce qui concerne la diversité de genres, durant la période de consultation pour bâtir le programme.

Sans donner des détails, il a souligné que les commentaires reçus de la part de certains membres de la communauté ne peuvent pas être tolérés.

Je pense que cela m’a vraiment ouvert les yeux, ainsi qu’à toute notre équipe. Il y a encore beaucoup de haine, de transphobie, d’homophobie dans notre communauté. , ajoute-t-il.