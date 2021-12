Vague d’annulations à l’aube des Fêtes en raison de la hausse des cas de COVID-19

La hausse des cas de COVID-19 et l'arrivée du variant Omicron font frémir les employeurs . Plusieurs entreprises décident d'annuler les célébrations de Noël de leurs employés.

L'Université du Québec à Trois-Rivières en fait partie. Son souper-spectacle prévu pour ses employés est annulé à quelques jours de sa tenue. L'événement organisé en collaboration avec la santé publique devait accueillir 341 personnes, mais l’institution universitaire s’est inquiétée de l’arrivée du variant Omicron. Les denrées alimentaires seront finalement remises à Moisson Mauricie.

Pour certains traiteurs, c’est un autre coup dur à l’aube d’une période profitable de l’année.

« C’est pas joyeux. » — Une citation de Mario Dargis, propriétaire de Réceptions Pépin

Évidemment, on ne peut pas charger plein prix mais au moins on se fait payer les ingrédients, et tout ça est donné à Moisson Mauricie, c’est l’université qui a décidé de faire le don , se console Mario Dargis, propriétaire du traiteur Réceptions Pépin.

Il ajoute que les traiteurs peinent à s’approvisionner. Mercredi matin, dit-il, il a reçu une commande incomplète. Il m’en manquait 25 % [...] il faut se revirer de bord, appeler d’autres fournisseurs, mettre de la pression. On existe depuis longtemps, on paie bien, alors on réussit à voir ailleurs, mais c’est une gymnastique qu’on ne fait pas d’habitude , rapporte-t-il.

Les propriétaires de l’entreprise Aux Mille et Une Fêtes n'ont pas retrouvé les revenus d'affaires d'avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les entreprises en événementiel ne pâtissent pas autant des annulations, mais les affaires continuent de tourner au ralenti.

Martine Pépin, propriétaire de l’entreprise Aux Mille et Une Fêtes, indique que la location de matériel s’établit à 20 % du chiffre d'affaires de l’année 2019.

J’ai beaucoup d’inquiétudes [...] j’augure pas bien janvier, j’augure pas bien février , témoigne-t-elle.

La fin des aides financières gouvernementales place les entreprises comme la sienne dans des périodes d’incertitude pour les prochains mois.

L’année va être plus dure que les autres années. Je ne le cache pas, les subventions que le gouvernement a mises en place au fédéral et au provincial, ça nous a vraiment aidés parce qu’on serait peut-être plus là aujourd’hui , conclut-elle.

Avec les informations de Pascale Langlois