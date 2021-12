Joël Arseneau content des impacts de son rôle de chef parlementaire du PQ

Selon lui, les Madelinots y gagnent parce que sa position lui permet de questionner directement le premier ministre sur les enjeux locaux. Souvent dit-il, les enjeux nationaux rejoignent ceux des Îles.

Joël Arseneau se dit particulièrement fier d’avoir talonné le gouvernement pour qu’il dévoile son plan de relance pour le transport aérien. On n’a jamais lâché et finalement on a été capable d’obtenir l’engagement du premier ministre que le plan va être rendu public sous peu , avance-t-il.

Le député rappelle également avoir soutenu plus de 70 initiatives émanant de plusieurs dizaines d’organismes du milieu pour une valeur dépassant 130 000 $.

Pandémie et transport

Au cours de l’année, le député a pu constater à quel point les mesures liées à la pandémie et les frictions avec le Nouveau-Brunswick ont rendu la population anxieuse.

L'incertitude liée aux mesures sanitaires a pesé lourd sur les épaules des Madelinots. (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le personnel de son bureau de circonscription ont aidé plusieurs personnes soit à obtenir leur passeport vaccinal, soit pour se conformer aux exigences des provinces maritimes. Il y avait, dit-il, aussi la question de remplir des formulaires pour traverser le Nouveau-Brunswick et l’île du Prince Édouard, d’avoir les bonnes informations avant de prendre le bateau. C’était un facteur anxiogène supplémentaire avant de faire cinq heures de traversier et ensuite dix heures de route en plus.

Les questions étaient aussi nombreuses. On ne sait pas exactement comment on va être reçu, si on a le droit de coucher ou pas, de d’arrêter ou pas, de prendre de l'essence ou pas, rappelle-t-il. Est-ce qu’on a les bons papiers? Est-ce qu'on a besoin d'un test COVID?

Par ailleurs, le député n’entend pas relâcher la pression pour faire avancer les principaux dossiers qui mobilisent ses énergies, comme la pénurie de main-d'œuvre, de logements et de places en garderies.

Il promet aussi de continuer à travailler à obtenir la reconnaissance réelle des particularités liées à l’insularité de l’archipel.