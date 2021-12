Québec restreint l’accès à deux montagnes des Chic-Chocs pour protéger le caribou

Afin de réduire les sources de dérangement du caribou, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) demande à la population d’éviter de se rendre sur les monts Blanche-Lamontagne et Champs-de-Mars dans la réserve faunique des Chic-Chocs.

Ces deux secteurs sont connus depuis plusieurs années comme aire d'hivernage pour une portion significative de la population de caribous, alors ils deviennent un peu névralgiques , explique Mathieu Morin, biologiste à la Direction régionale de la gestion de la faune de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP indique avoir mis en place ces mesures en raison d’observations récentes de caribous dans le secteur du Champs-de-Mars. On anticipe l'utilisation du secteur Blanche-Lamontagne à court terme par les caribous. À titre préventif, on émet une recommandation de restreindre l'accès et les déplacements vers ces deux secteurs , explique le biologiste.

Le ministère rappelle que déranger le caribou peut nuire à sa survie, notamment en le forçant à une dépense d'énergie superflue et à se rendre dans des secteurs qui lui sont moins favorables.

Un caribou sur le mont Jacques-Cartier, dans le Parc national de la Gaspésie Photo : iStock / gotrain

La présence humaine va générer davantage de comportements de vigilance, donc l'animal va surveiller davantage ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas du temps qu'il passe à s'alimenter ou en quête de nourriture, et l'hiver est une période critique en matière de gestion des dépenses énergétiques , rappelle le biologiste du ministère.

« Ça amène une pression physiologique et qui pourrait même influencer le taux de survie à long terme [des caribous] si c'est récurrent et généralisé sur une longue période. » — Une citation de Mathieu Morin, biologiste à la Direction régionale de la gestion de la faune de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

L'interdiction est en place jusqu'à ce que la harde de caribous quitte le secteur.

C'est certain que, si les caribous désertent le secteur en cours d'hiver, on pourra réviser la pertinence de maintenir l'interdiction ou non , précise M. Morin.

Une nouvelle mesure

Les stationnements de ces deux montagnes ne seront pas déneigés afin de décourager les nombreux skieurs et randonneurs de s’aventurer sur ces deux monts, généralement très fréquentés en hiver.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s'est aussi entendu avec la Société des établissements de plein air du Québec Sépaq pour mettre en place une surveillance accrue des deux secteurs et mieux sensibiliser les utilisateurs des impacts de la présence humaine sur le caribou montagnard.

La réserve faunique des Chic-Chocs Photo : Radio-Canada

De l'affichage est en voie d'être installé à l'entrée des deux secteurs. Les modalités de la surveillance accrue restent toutefois à déterminer. Il y a de la collaboration et des mesures concertées entre la Société des établissements de plein air du Québec Sépaq et le ministère pour s'assurer que le message est bien indiqué et que les secteurs sont bien délimités , affirme le biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP .

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1825 $, mais, selon Mathieu Morin, l'objectif n'est pas d'aller à la chasse aux contrevenants.

L'année dernière, il n'y a pas eu d'amende; l'idée, ce n'est pas non plus de donner des réprimandes aux gens, on est plus dans un mode sensibilisation et éducation, en espérant que les gens adhèrent volontairement à cette mesure de conservation , indique-t-il.

Une interdiction qui n'a pas été respectée

L'hiver passé, la stratégie de sensibilisation des utilisateurs n'avait pas donné les résultats escomptés, puisque l'interdiction de parcourir le mont Blanche-Lamontagne n'a pas été respectée.

Sûrement qu'il y a des gens qui ont restreint leurs déplacements, mais je vous dirais qu'on a eu quand même beaucoup de mentions et de signes de présence d'utilisateurs et de randonneurs en cours d'hiver , mentionne Mathieu Morin.

Le biologiste compte toujours sur la bonne volonté des utilisateurs de la réserve faunique pour limiter leurs déplacements dans ces secteurs.

Selon l’inventaire du ministère de la Faune réalisé à l’automne 2020, il ne resterait qu’entre 32 et 36 caribous dans l’ensemble du massif des Chic-Chocs.

Estimée à 200 têtes en 2006, la harde de caribous de la Gaspésie poursuit un lent déclin qui, d'année en année, semble inexorable.