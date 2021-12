Le Manitoba pourrait enregistrer 1000 cas par jour avec l’arrivée du variant Omicron

Il a demandé aux Manitobains de changer leurs plans pour se rassembler pendant le temps des fêtes, mais n’a pas demandé à la province d’imposer de nouvelles ordonnances sanitaires.

Une fois que nous voyons de la transmission dans la communauté, nous sommes à des semaines de voir [Omicron] devenir la souche dominante. Nous devons agir maintenant pour réduire l’impact de ce variant très préoccupant , dit-il, lors d’une conférence de presse mercredi.

Omicron est plus transmissible que le variant Delta , souligne-t-il, en notant qu’en raison du faible nombre de cas dans la province, le Manitoba doit se fier aux données d’autres provinces et pays pour ses projections.

Le taux de croissance quotidien du nombre de cas est de 35 % au Royaume-Uni, note-t-il, une énorme hausse par rapport au variant Delta. En Ontario, le variant Omicron se reproduit quatre fois plus rapidement que le variant Delta, ajoute-t-il.

Le nombre d’infections au variant Omicron double tous les trois jours, alors qu’avec le variant Delta, le nombre d’infections ne double pas avant 34 jours, poursuit le médecin hygiéniste.

Ce taux de croissance exponentiel est de mauvais augure pour le Manitoba, où le variant Delta reste dominant pour l’instant. Le Dr Roussin estime que d’ici le 25 décembre, la province verra 223 infections par jour, et plus de 1000 cas par jour au début de la nouvelle année.

Certaines données semblent suggérer que le variant Omicron provoque des conséquences moins graves que le variant Delta. Cependant, souligne Brent Roussin, avec une transmission comme celle-ci, nous ne pouvons pas nous fier à ce que ce soit moins grave .

Parmi les six cas confirmés du variant Omicron au Manitoba, deux sont liés à des déplacements et quatre sont des contacts étroits. Deux infections sont détectées parmi des personnes pleinement vaccinées et elles ne présentent pas de symptômes. Quatre autres personnes infectées ne sont pas pleinement vaccinées, dont une présente des symptômes.

Le variant Omicron va être au Manitoba en train de se propager dans la communauté dans très peu de temps , affirme le Dr Roussin.

Changez vos plans pour les fêtes, dit le Dr Roussin

Brent Roussin dit qu’il n’impose pas de nouvelles restrictions sanitaires, car des restrictions sanitaires considérables sont [déjà] en place maintenant . Cependant, il n’exclut pas la possibilité d’introduire de nouvelles restrictions.

Il demande aux Manitobains de faire une évaluation de risque avant de participer à un rassemblement, surtout s’il s’agit de personnes âgées ou immunodéprimées.

Nous devons repenser nos plans pour les fêtes parce qu’Omicron arrive , résume-t-il, en affirmant que les Manitobains devraient éviter les grands rassemblements et réduire leur nombre de contacts.

La médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer, a supplié les Manitobains de se faire vacciner.