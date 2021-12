Augmentation de 59 % des mises en chantier à Saguenay

Au nombre de 81, les mises en chantier ont été particulièrement élevées à Saguenay au cours du mois de novembre 2021, comparativement à l’année dernière, selon des données publiées mercredi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

L'augmentation est de 59 % par rapport à la même période en 2020, alors qu'on dénombrait 51 mises en chantier d'habitations.

La ville fait ainsi partie des régions métropolitaines de recensement (RMR) qui ont affiché une hausse d’activité, en ce qui a trait aux mises en chantier résidentielles. Pour la même période, Trois-Rivières, Québec et Sherbrooke ont connu des hausses respectives 94 %, 89 %, et 80 %.

La province a enregistré globalement une augmentation de 7 % comparativement à l’année dernière avec ses 5519 mises en chantier. Toujours en comparant aux chiffres de 2020, des augmentations significatives ont été observées dans 9 des 11 premiers mois de l’année 2021.

Les 5 519 mises en chantier résidentielles dénombrées le mois dernier représentent un record pour cette période de l’année, depuis au moins 1990, éclipsant ainsi le sommet de novembre 2020. La performance de la construction résidentielle ne cesse de surprendre depuis le début de l’année et plusieurs nouvelles marques seront établies en 2021. Notamment, nous connaissons l’année la plus active de notre histoire au chapitre de la construction de logements locatifs , a souligné par voie de communiqué, Paul Cardinal, directeur du service économique de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

Depuis le début de l'année, 938 habitations ont été mises en chantier dans la RMR de Saguenay. Il y en avait eu 619 en 2020.