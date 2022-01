Passionnés par la création de chaussures

La famille Sanchez, originaire du Chili, a ouvert sa boutique qui se spécialise dans les chaussures sur mesure, en 1985.

Julio Sanchez, le père de la famille, a hérité du savoir-faire de son propre père. J’ai grandi avec ça. J’étais un petit garçon et je voyais mon père conceptualiser des chaussures sur la table de la cuisine de notre maison , raconte-t-il.

Julio Sanchez est propriétaire de l'entreprise Zapato Sanchez depuis plus de 35 ans. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Trente-six ans après avoir ouvert les portes de son entreprise, Julio Sanchez est toujours au magasin avec son tablier d’artisan. Réparation de semelles, talons et coutures sur des chaussures de luxe : c’est son travail au quotidien. Aujourd’hui, le patriarche a toutefois confié les rênes de son entreprise à ses enfants.

Ma fille travaille au Chili et c’est ma patronne. Elle décide de comment on gère nos dépenses et mon fils est le styliste. Il est allé étudier à la meilleure école de la planète pour la conception de chaussures , dit-il.

Rodrigo Sanchez travaille comme styliste et cordonnier dans l'entreprise de son père. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Aujourd’hui, Rodrigo Sanchez, le fils de Julio, fait partie de la troisième génération de la famille Sanchez à confectionner des chaussures de luxe sur mesure.

Celui qui a étudié à l’école Arsutoria située au cœur de Milan, la capitale de la mode et du design, admet que cette expérience lui a permis de perfectionner ses techniques.

« Ça m’a appris l’aspect ingénieux du désign. » — Une citation de Rodrigo Sanchez, cordonnier

Vous me donner une idée et je peux faire en sorte que cette idée devienne réalité , ajoute-t-il fièrement.

Sur mesure

Même si la réparation de chaussures haut de gamme représente la majorité des revenus en cette période de pandémie, Zapato Sanchez reste reconnu pour ses confections uniques.

La boutique Zapato Sanchez possède plusieurs moules de chaussures pour son service sur mesure. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Le processus de création nécessite environ 150 étapes, passant par la phase de conception à la fabrication. En moyenne, la confection de chaque paire de chaussures sur mesure prend une dizaine d’heures de travail.

Styles déjantés, cuirs exotiques et textures hors du commun : avec une expérience client taillée sur mesure, les acheteurs peuvent entièrement personnaliser leur prochaine paire.

La boutique Zapato Sanchez est située dans le West Edmonton Mall. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Pour Rodrigo Sanchez, la meilleure partie de son métier est de donner vie à une idée et la transformer en un soulier que le client peut sentir, toucher et mettre dans son pied en ressentant la grande qualité.