Taxes municipales : Amos s’entend avec Résolu pour les trois prochaines années

En vertu de l’entente de collaboration entérinée par le conseil municipal, mardi soir, Résolu s’engage à verser 350 000 $ par année à la Ville en guise de taxes municipales jusqu’en 2024. L’entreprise payait auparavant environ 700 000 $ par année. Cette réduction de 50 % est un moindre mal, estime le maire Sébastien D’Astous.

Ça vient démontrer que Résolu analyse vraiment les propositions du comité (de relance). En même temps, ça nous assure qu’on va avoir un revenu pour les trois prochaines années, qui serait plus dévalué que ça si on réévaluait complètement la coquille de l’usine comme telle. C’est une entente à l’amiable qui est positive pour la Ville, malgré le fait qu’on a moins de revenus qu’on en avait , affirme-t-il.

La Ville s’évite ainsi une contestation de l’évaluation foncière de l’usine sur les bases de sa désuétude économique. Une démarche qui peut être longue et coûteuse, selon le maire d’Amos.

C’est vraiment une initiative de la Ville. En processus budgétaire, on voulait s’assurer de cristalliser des sommes pour les trois prochaines années. On a discuté avec nos évaluateurs privés et l’entente a vraiment été facile à négocier avec Résolu. On y a été au mieux pour les deux parties , fait valoir M. D’Astous.

Rappelons que l’usine d’Amos est en arrêt depuis avril 2020 en raison du déclin du marché du papier journal. Un comité de travail formé par la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi a proposé des pistes de relance à Résolu en novembre dernier. La papetière analyse actuellement les propositions du comité qui réunit des élus, des organismes de développement et des chercheurs.