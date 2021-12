T.-N.-L. : un premier cas d’Omicron et des tests rapides pour les voyageurs

Au total, le gouvernement recense 13 nouveaux cas confirmés et huit cas présumés de COVID-19 (pas tous des cas du variant Omicron). Il a dépisté un nouveau cas dans la zone sanitaire du Centre, trois dans la zone de l’Est et neuf dans la zone de l’Ouest.

Le gouvernement provincial annonce aussi que tous les voyageurs entrant à Terre-Neuve-et-Labrador devront bientôt passer un test rapide. D’ici la fin de semaine, le gouvernement va commencer à fournir aux voyageurs une trousse de dépistage rapide dès leur arrivée.

Nous avons un nouveau variant qui se propage rapidement, la période d’incubation semble moins longue, alors on veut le dépister aussitôt que possible , affirme la médecin hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald. Il faut trouver un juste équilibre. Nous ne voulons pas que les personnes doublement vaccinées s’isolent.

Des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR pour les étudiants postsecondaires

La Dre Fitzgerald annonce aussi que les étudiants postsecondaires rentrant dans la province pour les Fêtes doivent désormais passer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR dès leur arrivée. Elle prend la décision à la suite de plusieurs éclosions dans des universités dont l’Université Saint-Francis-Xavier, en Nouvelle-Écosse.

Au début de la pandémie, Terre-Neuve-et-Labrador a fermé sa frontière aux non-résidents et aux voyageurs qui se rendaient dans la province pour des raisons non essentielles. Toutefois, le premier ministre Andrew Furey indique que la frontière reste ouverte pour le moment.

En ce moment, ce n’est pas une mesure que nous envisageons de prendre , affirme-t-il.

Nous devrions dépister le plus possible

Le premier ministre souligne que la situation évolue rapidement. Mercredi, en matinée, la direction de Marine atlantique et de l’aéroport de Saint-Jean n’étaient pas au courant des nouvelles règles sur les tests rapides.

Rod Russell, professeur de virologie et d’immunologie à l’Université Memorial, appuie la décision d’utiliser des tests rapides aux points d’entrée.

Nous devrions dépister le plus possible , explique-t-il. Nous devrions avoir recours à des tests rapides si le virus se propage rapidement et je pense que c’est fort probable que ce sera le cas avec le variant Omicron, ici comme ailleurs.

Recommandations pour les Fêtes

À 10 jours de Noël, la Dre Fitzgerald rappelle que les rassemblements privés doivent se limiter à 25 personnes et réitère que les gens doivent respecter les consignes sur l’éloignement physique et le port du masque.

Elle annonce une nouvelle règle pour protéger les personnes qui habitent dans des résidences de soins de longue durée : ces établissements ne peuvent accueillir qu’un total de deux visiteurs à la fois.

Le premier ministre souligne le taux de vaccination très élevé de Terre-Neuve-et-Labrador.

En date de mercredi, 94 des résidents âgés de 18 ans et plus ont reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19. Environ 52 % des enfants âgés entre 5 et 11 ans ont reçu une dose de vaccin.

Nous avons le meilleur bilan du genre au pays , affirme le premier ministre, Andrew Furey. Il faut bâtir sur ces progrès.

Le gouvernement provincial a annoncé lundi que les résidents âgés de 18 ans et plus pourront obtenir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 six mois après leur deuxième dose.

Comme recommandé par le Comité consultatif national de l'immunisation, la dose de rappel des personnes âgées entre 18 et 29 ans doit être celle de Pfizer-BioNTech.

Le gouvernement précise que l’intervalle entre les deuxième et troisième doses de vaccin est de six mois.

Des cas dans aux moins cinq écoles

La commission scolaire anglophone indique que des élèves dans au moins cinq écoles de la côte ouest de Terre-Neuve sont atteints de la COVID-19. Ces cas sont liés à une éclosion dans la région de Deer Lake qui compte maintenant 36 personnes.

À Deer Lake, trois élèves de l’école élémentaire Elwood et trois élèves de l’école présecondaire Xavier ont contracté la maladie. L’école élémentaire Elwood sera transformée en clinique mobile de dépistage d'ici jeudi, selon la commission scolaire.

Des élèves des deux écoles de Pasadena et de l’école élémentaire Eastside, à Corner Brook, sont aussi contaminés.