Collision mortelle à Notre-Dame-de-la-Salette : une distraction pourrait être en cause

Selon les premiers éléments de l’enquête, le père des deux enfants aurait dévié de sa trajectoire et se serait retrouvé dans la voie inverse où il est entré en collision frontale avec un véhicule.

Le porte-parole de la police de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l’Outaouais, Martin Fournel, a précisé, mercredi, qu’une distraction pourrait être la cause de l’accident.

« À un moment donné, ses yeux ont quitté la route pour s'occuper d'une situation qui se passait à l'arrière du véhicule avec les enfants. » — Une citation de Martin Fournel, porte-parole de la police de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l’Outaouais

Certaines personnes vont se reconnaître dans cette situation-là , a-t-il ajouté. Malheureusement, dans ce cas-ci, un véhicule arrivait en sens inverse. Même si ça a été une fraction de seconde, on connaît le résultat.

La vitesse et l'alcool écartés

Le père des enfants a été en mesure de parler aux enquêteurs, mercredi matin, et a affirmé que la vitesse et l’alcool n’étaient pas en cause, renseignements qui corroborent les observations des enquêteurs sur les lieux de l’accident.

L'enquête se poursuit, précise la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Au moment de la collision, il faisait soleil, la chaussée semblait sèche, il y avait peu de circulation. C'est un moment d'inattention qui semble avoir causé cette collision, mais nos enquêteurs vont faire vérifier les véhicules, des expertises vont être effectuées, notamment sur les sièges auto que les enfants utilisaient à ce moment-là , a indiqué le sergent Fournel.

Deux blessés graves

L'accident est intervenu mardi, peu avant 11 h 30, sur la route 309.

Le père de famille de 33 ans et ses deux enfants de 5 et 7 ans, originaires de la municipalité, ont percuté le véhicule d'un homme de 64 ans, de Cantley.

Les quatre personnes ont subi des blessures graves. Le garçon de cinq ans a été transporté à l’hôpital de Buckingham, où son décès a été constaté.

La fillette de sept ans a été transportée au Centre hospitalier pour enfants de l’Est ontarien (CHEO) pour des blessures graves.

Elle est toujours aux soins intensifs, mais on ne craint plus pour sa vie. Par contre, les prochaines 72 heures sont quand même importantes , précise le sergent Martin Fournel, mercredi après-midi.

Le père des enfants a lui aussi subi des blessures graves, qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Pour sa part, l'homme de 64 ans qui conduisait l'autre véhicule est toujours hospitalisé dans un état grave et on craint pour sa vie, indique le sergent Fournel.

Soutien psychologique

En entrevue à l’émission Sur le vif, le maire de Notre-Dame-de-la-Salette, Antonin Brunet, a parlé d'une tragédie pour sa communauté.

Tout le monde est ému par cet événement. On peut appeler ça un désastre pour une petite municipalité de notre envergure , a-t-il réagi.

Un événement pourrait être dédié à la mémoire de la jeune victime de cet accident prochainement, et tout le monde se tient prêt à aider selon les besoins.

On attend de savoir les besoins immédiats que la famille a. [...] On souhaite le meilleur pour la petite fille. On est en pensées avec elle , a-t-il dit.

Une équipe d’intervention, composée entre autres de psychologues et de psychoéducateurs, a été déployée à l’école de la Montagne que fréquentaient les enfants afin de soutenir le personnel et les élèves.

Durant toute la journée, l’équipe-école sera à l’écoute des besoins particuliers des élèves. Lorsque nécessaire, certains élèves seront adressés aux intervenants spécialisés , explique le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées, dans un courriel envoyé à Radio-Canada. Une communication a été acheminée aux parents afin de les inviter à laisser leurs enfants verbaliser les émotions que cela suscite en eux. Si des élèves présentent des signes d’anxiété ou de tristesse, il est demandé aux parents de le signaler à un intervenant de l’école.

Avec les informations de Catherine Morasse