Vaccination obligatoire : 1650 employés de la santé en congé sans solde

Malgré les centaines de personnes en congé forcé, un total de 175 membres du personnel de la santé sont autorisés à avoir un test de dépistage rapide contre la COVID-19 dans les établissements où la vaccination est faible. Services de santé Alberta AHS n’a pas voulu indiquer quels étaient les 19 établissements de santé et les neuf services médicaux d’urgences qui autorisaient ces tests rapides.

Par courriel, Services de santé Alberta AHS a affirmé que la politique d’immunisation n'entraînera aucune réduction ni aucun retard pour les opérations chirurgicales ou autres procédures dans quelques sites que ce soit, ni aucun impact sur l’accès aux soins d’urgence, ni aucune réduction du nombre de lits disponibles pour les soins aigus .

Pour la professeure agrégée à la faculté de droit et à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary, le gouvernement envoie un message contradictoire aux employés de la santé. Certaines personnes étaient opposées à la vaccination, mais l’ont fait à contrecœur, et d’autres ont tenu un peu plus longtemps et ont été récompensés par une option de test rapide , a-t-elle dit.

De plus, Services de santé Alberta AHS a indiqué que plus de 11 000 employés ont demandé des exemptions à la politique de vaccination obligatoire, dont 250 pour des raisons médicales. De ces chiffres, 40 % ont été accordées.

La vaccination obligatoire s’applique à tous les employés d'Services de santé Alberta AHS et de Covenant Health ainsi que ses filiales comme Capital Care et Alberta Precision Laboratories. Par courriel, Services de santé Alberta AHS a indiqué que 97 % des 121 000 employés du réseau de la santé sont doublement vaccinés. 99.7 % des médecins auraient reçu leurs deux doses contre la COVID-19.

Des syndicats s’opposent

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta (AUPE) et le Syndicat des infirmières unies de l’Alberta ont déposé des griefs contre Services de santé Alberta AHS concernant l'exemption de la vaccination obligatoire pour certains employés. Pour eux, la décision initiale d’obliger la vaccination de tous les employés du réseau de la santé était appropriée, avaient-ils indiqué dans un communiqué du 9 décembre.

« Nous pensons qu'il s'agit d'une application très injuste de leur politique », a dit la vice-présidente de l’Syndicat des employés de la fonction publique AUPE , Bonnie Gostola. Nous avons des membres qui, depuis hier, ont essentiellement reçu l'ordre de ne pas déranger, de rentrer chez eux ou tout simplement de ne pas se donner la peine de venir travailler parce qu'ils n'ont pas montré la preuve de leur statut de vaccination , avait-elle poursuivi.

Une décision qui remonte à cet été

Services de santé Alberta AHS avait décidé de rendre la vaccination obligatoire pour ses employés pour le 31 octobre dernier. La présidente-directrice générale de l’organisation avait alors dit qu’il s’agissait « d’une mesure extraordinaire, mais nécessaire pour aider à protéger nos équipes de soins et nous aider à maintenir un environnement sûr pour tous les patients et clients ».

Cette décision avait ensuite été repoussée au 30 novembre, pour finalement être remise au 13 décembre.