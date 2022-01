Reprise du transport aérien régional, mais toujours pas de vision

Si l’année 2021 a été marquée par une reprise progressive des activités à la suite du ralentissement majeur causé par la COVID-19, elle aura aussi été synonyme d'attente. Les élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine attendent toujours que Québec dévoile sa vision à long terme du développement de l’industrie aérienne régionale.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) signait, au début du mois de décembre, une lettre ouverte demandant au ministre des Transports François Bonnardel de déposer le très attendu plan de relance relatif au transport aérien régional. La Parti québécois avait aussi pressé Québec d'aller de l'avant.

Or, les dernières semaines de 2021 n’auront pas permis au gouvernement Legault de présenter le résultat du travail effectué par son Groupe d’intervention sur les dessertes aériennes régionales (GIDAR), attendu depuis le début de l'année.

Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre estime que Québec doit déposer son plan rapidement, et surtout, que ce plan prévoit la présence de plusieurs transporteurs régionaux. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le président de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, comprend que la pandémie a causé des soubresauts qui ont ralenti le gouvernement dans ses intentions.

L'élu mentionne néanmoins qu’il est grand temps pour Québec d’afficher ses couleurs . On ne désespère pas, mais on presse le gouvernement d’agir , lance celui qui est aussi maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Selon lui, le gouvernement de François Legault a tout en main pour aller de l’avant.

« Il est temps qu’on envoie un signal fort de la part du gouvernement que le transport aérien régional est là pour rester et qu’il est là pour être développé et surtout être développé par l’État. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le maire de Gaspé Daniel Côté rappelle que Québec a laissé entrevoir lors d'un événement médiatique à Chibougamau, l’été dernier, son intention de travailler avec les transporteurs existants ainsi que son ouverture à les soutenir, en échange d’une desserte et de tarifs appréciables.

« Tout le monde est un peu en mode attente vis-à-vis ce plan-là. On espère qu’il sera ambitieux. » — Une citation de Daniel Côté, président de l’Union des Municipalités du Québec et maire de Gaspé

Tout juste avant l’ajournement des travaux à l’Assemblée nationale, le 10 décembre, Joël Arseneau a ramené le dossier sur le tapis une dernière fois avant les Fêtes. On a remis et remis à plus tard l’annonce d’un plan de relance. Il y a toujours des turbulences dans le transport aérien au Québec , a fait valoir le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de Transport.

Joël Arseneau, député des îles-de-la-Madeleine (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Mon collègue, le ministre des Transports, va annoncer un programme bientôt, très bientôt , lui a alors répondu le premier ministre Legault, demandant à M. Arseneau d’être un petit peu patient .

En entrevue à Radio-Canada, M. Arseneau mentionne que l’année 2021 aurait pu en être une charnière pour l’industrie aérienne, mais qu’elle aura plutôt été une année d’attente , puisque ce tant attendu plan changera tout .

On ne peut pas sous-estimer l’importance de l’injection de fonds publics dans un système de transport , renchérit-il, précisant que cette intervention aurait des impacts à de nombreux égards, que ce soit pour les transporteurs, les usagers ou les aéroports.

PAL Airlines s’ajoute au décor

L’année 2021 a également été marquée par l’arrivée d’un nouveau joueur en région. PAL Airlines a atterri aux Îles-de-la-Madeleine, via Gaspé, pour la toute première fois le 31 mai.

Jonathan Lapierre constate que PAL Airlines et Pascan Aviation, venue à la rescousse après la suspension des services d’Air Canada, proposent désormais des offres complémentaires avec des tarifications semblables.

« C’est positif jusqu’à maintenant. Évidemment, on n’a eu que très peu de contacts avec PAL Airlines, donc on en connaît très peu sur leurs visées, les objectifs qu’ils se sont fixés et surtout, s’ils vont être présents l’an prochain. » — Une citation de Jonathan Lapierre, président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

Le maire des Îles-de-la-Madeleine note par ailleurs qu’il n’a pas observé de guerre de prix entre les deux entreprises jusqu’ici, ce qui le rassure. C’était la méthode Air Canada : lorsqu’un compétiteur arrivait dans une destination ou une région donnée, Air Canada coupait les prix momentanément et la compétition disparaissait carrément , rappelle-t-il.

PAL Airlines, une compagnie aérienne basée à Saint-Jean, à Terre-Neuve, a atterri pour la première fois aux Îles en mai 2021. Photo : Gracieuseté de PAL Airlines

Daniel Côté indique quant à lui avoir reçu la confirmation que les deux transporteurs ont l’intention de rester en région et de développer leurs services.

Joël Arseneau mentionne que Pascan Aviation offre trois départs quotidiennement, alors que la desserte de PAL Airlines se décline en trois allers-retours par semaine. On peut comprendre qu’ils n’en fassent pas davantage, parce qu’ils ne savent pas exactement où le gouvernement va aller avec sa vision des choses , rappelle l’élu.

Encore des améliorations nécessaires

Le président de l’Union des municipalités du Québec UMQ admet d’emblée que les trous laissés par Air Canada à Gaspé et sur l’archipel sont désormais comblés. Toutefois, les usagers n’ont pas, en 2021, convergé vers les services aériens comme ils le faisaient avant la pandémie.

Par exemple, à l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé, on enregistrait annuellement, avant la crise sanitaire, quelque 25 000 passagers. En 2020, ils n’ont été que 6300 à franchir les tourniquets; ce chiffre a augmenté à environ 8500 en 2021.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, souligne que les services aériens actuels répondent aux besoins, mais ceux-ci sont nettement moins importants qu'avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Daniel Côté explique également que la clientèle institutionnelle n’est que très faiblement de retour à bord des avions. Le nombre de passagers bénéficiant des services aériens, encore somme toute limité, influe, à son avis, sur les services.

L’écueil dont j’entends le plus parler, c’est la question des horaires qui ne sont pas au niveau de ce qu’on a toujours connu, c’est-à-dire des départs le matin et des retours le soir. Ça, c’est un peu plus périlleux pour les utilisateurs, sauf qu’on a quand même le service, la desserte , commente M. Côté.

« Comme il y a une certaine compétition, je ne dirais pas que le prix est parfait, mais disons que c’est mieux que ce que ça pourrait être. » — Une citation de Daniel Côté, président de l’Union des Municipalités du Québec et maire de Gaspé

Selon M. Côté, tous les acteurs du milieu s’entendent pour dire qu’on est capables de faire mieux . Les connexions interlignes doivent notamment encore être améliorées, ajoute-t-il.

Pour les Madelinots, Pascan Aviation offre trois vols quotidiens, alors que la desserte de PAL Airlines se décline en trois allers-retours par semaine. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

M. Arseneau rappelle que Pascan Aviation a rendu de fiers services aux Madelinots pendant la pandémie, mais que le transporteur procède actuellement à un ajustement de ses services et à un renouvellement de sa flotte.

Je pense qu’ils font tous les efforts pour avoir un service optimal, mais il n’en reste pas moins qu’il y a certaines difficultés , confirme le député, qui cite en exemple les commandes de pièces.

Des avancements au niveau des infrastructures

La dernière année, assez tranquille dans les airs aux dires de Daniel Côté, aura été l’occasion de procéder, au sol, à de nombreuses améliorations dans les aéroports régionaux.

Des investissements majeurs ont été réalisés à l'aéroport de Gaspé, qui porte le nom de l'un des cinq récipiendaires de l'Ordre de la Gaspésie 2017, Michel Pouliot. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À Gaspé, on a procédé à l’acquisition d’un système de dégivrage pour les avions et on se prépare à l’ajout de hangars aériens. Ces deux éléments font partie prenante d’une annonce d’environ 4,3 millions de dollars qui a été faite en août.

« Ça a avancé énormément. Les investissements sont majeurs. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Une réponse positive a également été reçue du gouvernement fédéral quant au financement de la réfection des clôtures entourant l’aéroport et de son système électrique. Le maire Côté rappelle que la cerise sur le sundae , c’est-à-dire la modernisation de l’aérogare, est planifiée pour les prochaines années. L’étape des plans et devis sera franchie en 2022.

Un projet de six millions $ a également été réalisé à l’aéroport municipal de Sainte-Anne-des-Monts, qui a vu sa piste être allongée de 4000 à 5000 pieds. Cette amélioration réalisée en 2021 fait notamment en sorte que l’avion-hôpital peut désormais y atterrir.

L’inauguration de la piste de Sainte-Anne-des-Monts a eu lieu le 15 novembre dernier en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Du côté de Grande-Rivière, on a profité de l’année 2021 pour lancer des appels d’offres pour une deuxième phase de travaux à l'aéroport du Rocher-Percé. Ce chantier, qui vise à agrandir l’aérogare, débutera au printemps 2022.