Des écoles en Ontario se préparent à une possible fermeture

Le ministère de l'Éducation n'a fait aucune annonce en ce sens. De plus, le premier ministre Doug Ford, lors d'un point de presse mercredi en après-midi, a refusé de se prononcer au sujet d'un possible plan visant les écoles.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, a indiqué la semaine dernière qu'il n'avait pas l'intention pour l'instant de fermer les écoles plus tôt avant Noël ou de retarder le retour en classe en janvier.

Toutefois, face à la résurgence des cas de COVID-19 et la propagation rapide du variant Omicron, le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), le plus grand conseil au pays, a envoyé un message aux parents mercredi pour les prévenir que les cours pourraient avoir lieu en ligne au début de 2022, comme en janvier 2021.

« Par excès de prudence et pour être certain que votre famille soit prête au cas où l'enseignement basculerait en ligne, assurez-vous que votre enfant rapporte à la maison tous ses effets personnels, comme ses souliers et vêtements, ainsi que tout outil ou matériel dont il aurait besoin pour des cours en ligne. »