Pas de vacances sans l’adoption du budget, prévient Bruno Marchand

Si, à majorité, les gens votent contre ce budget-là, tout le monde, on rentre travailler samedi, dimanche [etc], jusqu'à temps qu'on adopte un budget. Ça, pour moi, c'est non négociable , lance Bruno Marchand aux autres partis politiques.

Avec seulement sept élus au conseil, Québec Forte et Fière aura besoin de l’appui de l’opposition officielle pour l’adoption du budget. Bruno Marchand juge que Claude Villeneuve et son équipe seraient très mal placés de voter contre, puisqu’il s’agit en bonne partie d’un budget élaboré par l’administration Labeaume.

Une grande partie de ce budget-là vient du premier groupe d'opposition, c'est une partie à la fois de leur engagement, mais aussi de ce qu'ils avaient préparé avant l'élection.

Mécontentement de l’opposition

Mécontent du déroulement de certains aspects des comités pléniers pour l’étude du budget, le chef de l’opposition a indiqué mardi que son appui était conditionnel à ce que son équipe pose toutes les questions voulues aux directeurs de services municipaux.

Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec Photo : Radio-Canada

Claude Villeneuve s’est montré irrité par certaines interventions du vice-président du comité exécutif Pierre-Luc Lachance qui, selon lui, tenterait de restreindre les échanges. Je sens que ça agace qu'on pose des questions alors que c'est ça notre travail. […] Si on ne peut pas poser toutes les questions que l'on veut poser, notre appui [au budget] n'est pas acquis , a prévenu le chef de l’opposition.

Le maire Bruno Marchand, qui n’est pas présent à toutes les séances des comités pléniers, se défend de vouloir empêcher l’opposition de faire son travail.