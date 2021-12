Un pharmacien nord-côtier coupable de six manquements au code de déontologie

Un pharmacien qui pratique dans divers établissements de la Côte-Nord et qui est propriétaire de la seule pharmacie de Port-Cartier, Mohamed Madi, a plaidé coupable en novembre à six chefs d'accusation en lien avec des manquements au Code de déontologie des pharmaciens et au Code des professions. Il doit connaître les sanctions qui lui seront imposées en janvier prochain, mais conserve son droit de pratique d'ici là.