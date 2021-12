Combien de temps attendrez-vous à l’urgence à l’hôpital?

Il s’agit pour le moment d’un projet pilote lancé dans les hôpitaux de Saint-Jean et de Moncton. Les temps d’attente seront bientôt affichés aussi dans les autres hôpitaux d’Horizon à Miramichi, Fredericton et Waterville, indique le réseau.

Les écrans affichent le nombre de patients qui attendent et le temps d’attente estimé pour les cas urgents et pour les cas moins urgents.

Ces renseignements donnent aux patients une idée réaliste de la durée de leur passage à l'hôpital, selon le Dr John Dornan, président-directeur général PDG par intérim d'Horizon.

Le but est aussi d’encourager les patients qui ont des besoins non urgents d’envisager d’autres services de santé que celui des urgences afin d’aider le réseau à désengorger ses hôpitaux et à réduire le temps d’attente à ce service, ajoute le Dr Dornan.

Horizon rappelle que les cas urgents et critiques sont toujours vus aussi rapidement que possible.