Les vidéos de Minecraft dépassent le billion de vues sur YouTube

Si chacune de ces vues ne durait qu’une seconde, cela représenterait plus de 30 000 ans , souligne YouTube sur son site.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis que la première vidéo au sujet de Minecraft a été publiée sur YouTube en 2009. En 2021, quelque 35 000 créateurs et créatrices de contenu en provenance de 150 pays et territoires participent à cette communauté d’adeptes du jeu vidéo.

Selon YouTube, Minecraft est à l’origine de l’une des plus grandes communautés de la plateforme et a contribué fondamentalement à l’élaboration de son écosystème. Rappelons-nous que le jeu était le plus regardé en direct sur YouTube et le plus populaire en 2020.

La population canadienne a aussi eu son rôle à jouer dans ce succès, selon ce que souligne l’entreprise qui appartient à Google. Le Canadien aCookieGod, suivi par quelque 1,7 million de personnes, figure parmi les créateurs et créatrices les plus populaires sur YouTube en 2021 pour ce qui est du nombre de vues.

Denis ne laisse pas sa place avec 9,17 millions d’adeptes sur la plateforme, de même qu’ExplodingTNT, qui en compte quelque 5,2 millions. Le créateur québécois Polo, dont les vidéos sont en français, se distingue quant à lui avec 2,27 millions de personnes abonnées.

Un site créé pour l'occasion

YouTube souligne aussi l’apport du populaire jeu vidéo Minecraft sur sa plateforme à travers un site de visualisation de données  (Nouvelle fenêtre) portant sur la chronologie et l’évolution de la tendance sur le réseau social de vidéos.

On y mentionne notamment les premières femmes à publier du contenu de Minecraft sur YouTube, et les internautes peuvent même y estimer leur contribution au billion de vues de ces vidéos.

Une vidéo d’animation en trois dimensions a aussi été créée par la plateforme afin de mettre en valeur les créateurs et créatrices de contenu du jeu Minecraft qui se démarquent, mais aussi pour souligner des moments forts de la communauté.