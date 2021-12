L’éclosion de COVID-19 à la Résidence du Sacré-Cœur prend de l’ampleur

Trois autres résidents la Résidence du Sacré-Cœur de Rimouski sont atteints de la COVID-19, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Deux résidents et deux travailleurs avaient déjà contracté le virus. La résidence héberge au total 26 personnes aux prises avec des troubles cognitifs.

Il y a toujours une quinzaine d'éclosions actives au Bas-Saint-Laurent, dont certaines en milieu scolaire et d'autres en milieu de travail.

17 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés mercredi par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La plupart de ces cas sont rapportés dans la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette.

Cas de COVID-19 par MRC au Bas-Saint-Laurent Cas de COVID-19 par MRC au Bas-Saint-Laurent MRC Cas par MRC Kamouraska 748 (+1) Rivière-du-Loup 1388 (+2) Témiscouata 433 Les Basques 224 Rimouski-Neigette 1019 (+9) La Mitis 226 (+1) La Matanie 301 (+1) La Matapédia 433 (+3) Indéterminés 0 (-1)

La région compte 139 cas actifs du virus, dont 76 dans la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette.

Trois hospitalisations en lien avec la COVID-19 sont en cours au Bas-Saint-Laurent, dont une aux soins intensifs.

Le CISSS indique avoir retranché un cas de son bilan, ce qui porte le total de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie au Bas-Saint-Laurent à 4772.

Au Québec

La province recense sa plus importante hausse de cas depuis le 10 janvier dernier. Au total, 2386 nouveaux cas de COVID-19, 4 décès de plus et 16 hospitalisations supplémentaires ont été rapportés depuis 24 heures.