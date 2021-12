Tests rapides : les pharmaciens feront un contrôle serré

De nombreux tests rapides pour détecter la COVID-19 seront disponibles dès lundi dans la majorité des pharmacies du Québec, mais un contrôle serré sera effectué pour éviter qu’une même personne se procure un plus grand nombre de tests que ce qui est permis.

Ce sera comme avec les ordonnances au comptoir. La personne remet ses informations et c’est enregistré dans un système auquel tous les pharmaciens ont accès , explique Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Lors d'une entrevue à l’émission Tout un matin, il précise qu’il sera ainsi impossible d’obtenir plus de tests rapides en se rendant dans plusieurs pharmacies différentes.

« Il sera impossible d’essayer de se procurer d'autres tests sans que les pharmaciens soient alertés. » — Une citation de Benoit Morin

Il admet que la demande pourrait être grande. Les pharmacies vont afficher l'information à l’entrée, à savoir si elles ont ou non des tests rapides. Ce sera aussi mentionné dans les messages enregistrés lorsque les clients appellent en pharmacie.

Une vidéo du MSSS montre comment s'affiche un résultat de test positif sur les tests rapides de dépistage de la COVID-19. Photo : Capture d'écran/MSSS

Une boîte pendant 30 jours

Le gouvernement a annoncé que des millions de tests rapides seront rendus disponibles, gratuitement, à la population.

En se rendant dans une pharmacie, une personne pourra obtenir une boîte qui contient cinq tests COVID-19 antigéniques rapides. Elle pourra obtenir une autre boîte après un délai de 30 jours.

C’est presque l’ensemble des pharmacies du Québec qui participent. Au moins 1900 pharmacies sur 1950 , souligne Benoit Morin. Il y aura plusieurs millions de tests au Québec, donc il y en aura pour tout le monde.

Une personne qui obtient un résultat positif avec le test rapide fait à la maison doit automatiquement s’isoler. Par la suite, elle doit se rendre dans un centre de dépistage de la COVID-19 pour effectuer un test de type PCR.

Une vidéo du MSSS explique comment s'affiche un résultat de test négatif. Photo : Capture d'écran/MSSS

Pas de réservation

Nul besoin d’engorger les lignes téléphoniques des pharmacies. Ces dernières n’effectueront pas de réservation par téléphone pour les tests rapides, mentionne le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

M. Morin souligne que l’acte demandé aux pharmaciens par le gouvernement en lien avec les tests rapides est celui de la distribution. Ainsi, les pharmaciens pourront répondre à quelques questions, mais ce n’est pas à eux d’expliquer en profondeur comment fonctionne le test.

C’est assez simple, on voit que les parents qui en reçoivent déjà des écoles et des garderies arrivent à le faire avec les instructions disponibles , souligne Benoit Morin.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a d’ailleurs publié une vidéo qui explique comment utiliser les tests pour soi, ou pour l’effectuer pour une autre personne.

Le résultat s'affiche après 15 minutes.

Benoit Morin rappelle que les tests rapides sont un outil parmi de nombreuses mesures pour éviter la transmission du virus.

C'est un indice, mais ce n’est pas une garantie que si on a un résultat négatif au test rapide, on n’a pas la COVID. Alors, même avec un test négatif, il faut continuer de protéger les plus vulnérables , fait-il remarquer.

Avec des informations de Patrick Masbourian