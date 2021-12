Décidément, le verglas fait partie du quotidien d'une majorité de Québécois en décembre 2021 : ces précipitations glacées et indésirables déferleront une fois de plus sur le Québec, mercredi et jeudi.

Un avertissement de pluie verglaçante d'Environnement et Changement climatique Canada est en vigueur pour toutes les régions au nord du Saint-Laurent, ainsi que pour la région métropolitaine de Montréal et pour la Gaspésie.

Retour au travail compliqué?

La dépression fera son entrée par l'ouest de la province mercredi après-midi et va se déplacer vers l'est. La ville de Québec, qui avait maille à partir avec l'état de ses trottoirs dans les derniers jours, devrait être touchée mercredi tard dans la nuit. Les régions sur la rive sud du fleuve, comme l'Estrie, devraient être épargnées.

Certains trottoirs sont encore de vraies patinoires sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'aventurer. Photo : Radio-Canada / David Remillard

De deux à quatre millimètres de verglas sont attendus juste à temps pour les heures de pointe dans les grandes villes du Québec. Le retour au travail pourrait donc être compliqué jeudi matin.

Il faudra faire attention sur les autoroutes, mais ce sont souvent les routes de campagnes qui sont particulièrement glacées , commente Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

Encore du vent

De forts vents devraient suivre les précipitations, comme lors de la plus récente tempête, qui a causé des milliers de pannes de courant.

Il va avoir du vent après la pluie, mais ce n'est pas comparable à ce qu'on a vécu. Peut-être du 60 à 80 km/h, alors que la dernière, des pointes de 100 km/h [ont été enregistrées] , ajoute Simon Legault.

« Il y a un certain ménage qui a été fait dans les branches cassées. Il y a donc moins de risques de pannes que la dernière fois, même si les risques sont là. » — Une citation de Simon Legault, porte-parole pour Environnement et Changement climatique Canada

Le mercure monte en flèche

Le mercure va ensuite grimper en flèche dans la plupart des secteurs touchés.

Dans les régions du sud de la province, le mercure pourrait afficher jusqu'à 12 degrés Celsius. À Québec et dans l'est, ce sera plus entre six et huit degrés Celsius.

C'est un événement de transition, car la température va tellement monter par la suite. Ce qui va glacer va rapidement déglacer , prédit M. Legault.

Noël blanc menacé

Le tapis blanc, gracieuseté des bordées au tournant du mois, sera sérieusement mis à rude épreuve dans la plupart des régions populeuses du Québec.

Dans le sud de la province, il n'y a plus rien. Même à Gaspé, il n'y a pratiquement plus rien. À Québec, il va y avoir du gazon qui va apparaître aussi .

À long terme, le mercure va redescendre vers les normales de saison, mais aucune tempête hivernale n'est en vue.