Sélection d’activités parfaites pour le temps des Fêtes

Les journées sont plus froides, plus courtes, plus sombres... mais réjouissons-nous, le temps des Fêtes approche à grands pas et de nombreuses activités nous tendent les bras dans la grande région de la capitale nationale. Sur les deux rives de la rivière des Outaouais, voici notre sélection de balades et d’activités sportives, créatives, artistiques, à découvrir en famille ou entre amis, pour faire le plein de lumière, de douceur et peut-être même rencontrer le père Noël.

Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, puisque certains rendez-vous sont gratuits. Libres d’accès ou sur réservation, ces évènements ne présentent pas tous les mêmes exigences en matière de preuves vaccinales. Pensez à vous en munir le cas échéant, sans oublier une pièce d’identité.

En Outaouais

La Marche nocturne illuminée du parc des Chutes Coulonge

Elle existe depuis plus de 20 ans et continue d’attirer de plus en plus de visiteurs, souligne le directeur général du parc des Chutes Coulonge, André Piché. De retour depuis fin novembre, la Marche nocturne illuminée se poursuit en décembre, au gré d’un parcours nocturne de 1,2 km et d’une durée de 20 à 30 minutes. Plus de 10 000 lumières sont disposées le long du sentier, des ponts et de la grande chute, qui présente un dénivelé de 42 mètres. Les petits et grands marcheurs pourront écouter de la musique de Noël, diffusée dans le parc ou interprétée, certains soirs, par des artistes locaux. Après l’effort, on pourra admirer un feu de joie, savourer un chocolat chaud tout en scrutant l’arrivée du père Noël, qui fera son apparition entre 19 h et 20 h les soirs avant Noël.

Chaque vendredi et samedi jusqu’au 18 décembre, et le mardi 27 et mercredi 28 décembre, de 18 h à 22 h.

10 $ par adulte; 6 $ par enfant ou senior; 30 $ pour une famille de deux adultes et deux enfants.

Pas de réservation, ni de preuve vaccinale requises.

Une balade en traîneau à chiens à Otter Lake

Escapade Huskimo propose des balades dépaysantes au grand air, à la vitesse d’un traîneau tiré par un attelage de six huskies. Photo : Escapade Huskimo + restrictions

Glisser au grand air, à la vitesse d’un traîneau tiré par un attelage de six huskies. C’est la proposition d’Escapade Huskimo pour une balade dépaysante. À 75 minutes d'Ottawa, plusieurs formules sont proposées pour contenter toutes les envies : le Sprint, une balade de 2 km pour une durée d’environ 10 minutes; l’Aventure, un parcours de 15 km pour une demi-journée de découverte à travers la forêt; ou l’Excursion, un forfait de 24 heures incluant notamment l’hébergement dans un chalet et deux randonnées de 15 km en traîneau à chiens. Les enfants doivent avoir au moins 1 an pour la formule Sprint, et au moins 5 ans pour l’Excursion et l’Aventure. En plus des balades en traîneau à chiens, d’autres activités extérieures sont proposées, comme de la glissade sur neige ou de la promenade en raquette sur trois sentiers balisés.

Jours disponibles sur demande.

Pour la formule le Sprint, pour trois personnes ou plus par traîneau (départs à 15 h 30) : 39 $ plus taxes par adulte ou par enfant de 13 ans et plus ou de plus de 100 livres; 29 $ plus taxes par enfants de 1 à 12 ans et moins de 100 livres.

Sur réservation. Preuve vaccinale non requise.

Patiner dans un labyrinthe de glace au parc Nature Éco-Odyssée

Direction Wakefield pour chausser vos patins au parc nature Éco-Odyssée. En plus de sentiers de raquette et d’un parcours de 2,5 km où l’on peut patiner durant toute la saison hivernale, le parc valorise un labyrinthe d'eau qui se revendique comme étant unique au monde , avec jusqu’à 5 km de sentiers glacés aménagés. D'une durée de 2 ou 3 heures, l’activité convie les visiteurs à déambuler à travers des marais, des forêts et des champs, de jour comme de nuit. Pour les départs en soirée, il est recommandé de se munir d’une lampe de poche ou frontale. Vous pourrez compter sur place sur un service d'aiguisage, mais pas de location de patins. Pensez donc à prendre votre paire favorite, et un appareil photo pour immortaliser vos prouesses.

Dès le 18 décembre et jusqu'au 9 janvier, tous les jours de 10 h à 21 h, puis les fins de semaine du 15 janvier au 6 mars 2022. La billetterie pour la saison hivernale est d'ores et déjà ouverte.

Pour une session de 3 heures : 20 $ par adulte; 15 $ par enfant de 14 ans et moins; gratuit pour les enfants de 2 ans et moins.

Réservation requise. Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les activités de patin à glace dans le labyrinthe.

Une balade hivernale au parc Oméga

À Montebello, le célèbre parc Oméga, qui permet de découvrir des animaux dans leur environnement naturel hivernal, propose en outre plusieurs activités pour se plonger dans le temps des Fêtes : les enfants peuvent s'adonner quotidiennement à une chasse aux lutins, le père Noël sera présent les fins de semaine, et un calendrier de l’avent est disponible en ligne pour annoncer de nouvelles activités au fil des jours.

Ouvert tous les jours de l’année.

Ouverture à 10 h (9 h les fins de semaine), dernière admission à 16 h, fermeture du parc à 17 h.

Tarifs (taxes en sus) : 33,05 $ plus taxes par adulte de 16 à 64 ans; 30,44 $ par adulte de 65 ans et plus; 26,09 $ par enfant de 6 à 15 ans; 13,92 $ par enfant de 2 à 5 ans; gratuit pour les enfants de deux ans et moins.

Réservation obligatoire et preuve vaccinale exigée.

Pour encore plus d’activités dans la région Le temps des Fêtes au Musée canadien de l’histoire

Jusqu’au 9 janvier prochain, des activités sont offertes avec des cadeaux à la clé, dont un concours de photographie amateur et une chasse aux personnages de pain d’épices cachés dans le musée. À retrouver également en ligne, sur le site du musée : des coloriages, un guide pour créer ses propres cartes de vœux et une recette de biscuits au pain d’épice à l’érable.

Défilé du père Noël à Masson, Centre sportif Robert-Rochon

Le dimanche 19 décembre à 11 h, dans les rues de Masson, le défilé du père Noël sera participatif : il faudra arriver tôt pour garantir sa place assise sur l'une des remorques. L'événement est gratuit, le port du masque est requis et un petit sac cadeau sera remis à chaque enfant.

Le dimanche 19 décembre à 11 h, dans les rues de Masson, le défilé du père Noël sera participatif : il faudra arriver tôt pour garantir sa place assise sur l’une des remorques. L’événement est gratuit, le port du masque est requis et un petit sac cadeau sera remis à chaque enfant.

Atelier de décoration de biscuits de Noël par La Femme à marier

Le vendredi 17 décembre, de 18 h à 20 h, le Centre d'exposition L'Imagier accueille un atelier culinaire de saison. Il faudra s'inscrire au préalable en ligne. Comptez 25 $ pour l'achat d'un ensemble de décoration comprenant huit biscuits, trois sachets de glaçage royal et un sachet de paillettes. Pour la créativité, à vous de jouer!

Le vendredi 17 décembre, de 18 h à 20 h, le Centre d’exposition L’Imagier accueille un atelier culinaire de saison. Il faudra s’inscrire au préalable en ligne. Comptez 25 $ pour l’achat d'un ensemble de décoration comprenant huit biscuits, trois sachets de glaçage royal et un sachet de paillettes. Pour la créativité, à vous de jouer!

En Ontario

Le musée-village du patrimoine de Cumberland

La féérie et l’ambiance des Fêtes de fin d’année sont assurées au Musée-village du patrimoine de Cumberland, dont les édifices patrimoniaux se parent pour l’occasion de quelque 30 000 lumières. Les enfants pourront repartir avec une trousse de décoration de biscuits en pain d’épice, des activités de bricolage et un télégramme spécial du père Noël. Ce dernier (bilingue!) sera également présent pour vous accompagner lors de votre visite.

Le vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 15 h à 21 h 30 (dernière entrée à 20 h).

25 $ par groupe (maximum de six personnes par groupe, avec au moins un adulte responsable de l’accompagnement des enfants). Les abonnements annuels et les laissez-passer de bibliothèque ne sont pas acceptés pour cette activité.

Inscription préalable en ligne et preuve vaccinale obligatoires.

Faire le plein de lumière en ville

L’événement La route des lumières propose un circuit entre Ottawa et Gatineau. Photo : Patrimoine canadien

Comme chaque année à l’approche du temps des Fêtes, le centre-ville d’Ottawa se pare de ses plus beaux atours. L’événement La route des lumières propose un circuit entre Ottawa et Gatineau, qui met en valeur plusieurs lieux emblématiques des deux villes, du parc de la Confédération au parc Jacques-Cartier, en passant par la rue Elgin, le parc du canal Rideau et la Cour suprême du Canada. Une carte en ligne permet de suivre l’ensemble des étapes de cette marche nocturne. En chemin, vous pourrez vous arrêter pour apprécier la toute nouvelle œuvre multimédia présentée sur la colline du Parlement. Accompagnée d’une trame musicale, l’imagerie aux couleurs de l’hiver et des paysages canadiens sera diffusée en boucle toutes les 15 minutes. Et s’il vous reste de l’énergie, passez par la rue Sparks. La rue piétonne se pare aussi de lumière et invite les passants à immortaliser leur balade dans un décor festif ponctué de sapins, de boules de Noël et de paquets cadeaux lumineux géants. Quelques commerces de la rue Sparks participent par ailleurs à la campagne Toy Mountain : pour que la magie de Noël soit complète, les jouets neufs non emballés déposés dans ces enseignes seront remis à des enfants défavorisés.

La route des lumières, tous les soirs jusqu’au 7 janvier 2022.

Projection multimédia sur la Colline du Parlement, tous les soirs jusqu’au 7 janvier 2022, de 17 h 30 à 23 h, et jusqu'à minuit le 31 décembre.

Noël à la rue Sparks, jusqu’au 7 janvier 2022.

Faire le plein de lumière dans la région de la capitale nationale

Que serait la féérie de Noël sans les lumières qui scintillent dans la nuit? Plusieurs endroits dans la région l'ont bien compris, et proposent des balades en voiture ou à pied, pour admirer des décorations qui font rimer lumineuses avec nombreuses. Quelques milliers pour ce qui est des rendez-vous à Brockville, à Stitsville ou encore à la ferme Saunders, et plus d’un million à l’Upper Canada Village et à l’événement Magic of lights. Pour ce dernier rendez-vous, qui propose un circuit de 2 km à emprunter en voiture, les bénéfices seront reversés au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).

La magie des lumières ( Magic of lights ) aux parcs Wesley Clover, à Nepean

Jusqu’au 8 janvier, de 17 h à 22 h.

À partir de 25 $ par véhicule.

Jusqu’au 8 janvier, de 17 h à 22 h. À partir de 25 $ par véhicule. La rivière de lumières ( River of lights ), à Brockville

Jusqu’au 2 janvier, de 18 h à 22 h.

Gratuit.

Jusqu’au 2 janvier, de 18 h à 22 h. Gratuit. La promenade enchantée de Noël, à Stittsville

Jusqu’au 23 décembre, départs de 17 h à 20 h.

35 $ (taxes en sus) par véhicule les mercredis, jeudis et dimanches; 40 $ (taxes en sus) les vendredis et samedis.

Jusqu’au 23 décembre, départs de 17 h à 20 h. 35 $ (taxes en sus) par véhicule les mercredis, jeudis et dimanches; 40 $ (taxes en sus) les vendredis et samedis. Upper Canada Village, à Morrisburg

Tous les soirs, du 16 au 23 décembre, et du 26 décembre au 1 er janvier, de 17 h à 21 h.

15 $ dollars par personne, gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.

Tous les soirs, du 16 au 23 décembre, et du 26 décembre au 1 janvier, de 17 h à 21 h. 15 $ dollars par personne, gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Promenade en voiture à la ferme Saunders

Jusqu’au 30 décembre (sauf les 24 et 25), départs de 17 h à 21 h.

38 $ par véhicule.

Visiter un lieu historique national

En 1812, la famille Billings, qui a notamment contribué au développement du marché By en y vendant fruits et légumes, s’établit sur les rives de la rivière Rideau. Avec huit acres d'espaces verts, couverts d’un manteau blanc en hiver, le domaine Billings est devenu aujourd’hui un lieu historique national, qui abrite entre autres la plus ancienne maison à charpente de bois d’Ottawa. Une visite guidée a été spécialement pensée pour les fêtes et le lieu a été décoré pour l’occasion d’ornements de Noël. Les gourmands ne manqueront pas de savourer lors de leur visite sandwichs, scones et mini desserts préparés sur place, ou de s’offrir une boîte du traditionnel thé de Noël, dont l’achat permet de profiter par ailleurs d’une visite guidée gratuite du musée.

Le vendredi 17, de 15 h 45 à 19 h; le samedi 18 de 10 h 30 à 19 h; et le dimanche 19 décembre, de 10 h 30 à 14 h.

Tarifs (taxes en sus) : 7,25 $ par adulte; 6 $ pour les étudiants et les personnes âgées; 4,25 $ pour les enfants de 6 à 17 ans; entrée gratuite pour les enfants de 5 ans et moins; 17,50 $ pour les familles (deux adultes et les enfants qui les accompagnent).

Réservation obligatoire et preuve vaccinale exigée.

Chausser ses patins à glace au parc Lansdowne

Le marché de Noël d'Ottawa situé à Lansdowne, dans le quartier du Glebe, a multiplié les activités pour espérer atteindre cette année le chiffre record de 100 000 visiteurs. L’une de ses attractions phare est sa patinoire, accessible gratuitement tous les jours, de 6 h à 23 h. Certains jours, la patinoire se prête à quelques facéties. Le 20 décembre, de 19 h à 22 h, c’est au son d’un DJ que l’on s’élancera sur la patinoire, tandis que le 22 décembre, c’est avec le père Noël et ses lutins que l’on pourra patiner, dès 10 h du matin et jusqu’à minuit. Pensez à vous munir de vos propres patins.

Jusqu’au 22 décembre. Accès gratuit à la patinoire.

Pas de réservation requise. Preuve vaccinale exigée pour participer aux activités.