Inondations : Ottawa octroie 5 milliards de dollars à la Colombie-Britannique

La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, affirme qu’il s’agit d’un montant historique qui reflète la nature extrême de la catastrophe.

Elle souligne que ce financement n’est qu’une provision budgétaire initiale d’Ottawa et que l’évaluation totale des coûts est toujours en cours.

« Il est rassurant de voir que nos partenaires fédéraux continuent d'apporter leur soutien pendant notre transition de l’état d’urgence à la reconstruction. » — Une citation de Selina Robinson, ministre des Finances de la Colombie-Britannique

L'annonce de Chrystia Freeland intervient alors que le déficit budgétaire fédéral pour l’année 2021 pourrait atteindre 144,5 milliards de dollars, soit en deçà de la prévision de 154,7 milliards de dollars.

L’événement météorologique « le plus coûteux »

Les inondations de novembre 2021 seraient la catastrophe naturelle la plus coûteuse de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

En novembre, des précipitations records ont provoqué de fortes inondations ainsi que des glissements de terrain dans le sud de la Colombie-Britannique, ce qui a paralysé les transports, inondé les terres agricoles et forcé des milliers de personnes à quitter leur habitation.

Le Bureau d'assurance du Canada a qualifié ces inondations et glissements de terrain d'événement météorologique le plus coûteux de l'histoire de la Colombie-Britannique, avec 450 millions de dollars de dommages estimés. Il a cependant indiqué que le bilan final sera beaucoup plus élevé, puisque la plupart des dégâts ont eu lieu dans des zones à haut risque non assurées contre les inondations.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont annoncé ce mois-ci la création d'un comité interministériel pour s’occuper de la reconstruction à la suite des inondations.

John Horgan a déclaré qu'il était prématuré de faire une demande de financement au gouvernement fédéral, mais Justin Trudeau a répondu qu’il se tenait prêt à aider la Colombie-Britannique.

La province a affirmé que les dommages causés par les inondations et les réparations et les reconstructions ultérieures seraient coûteux, mais sans fournir d’estimation exacte.

Des travaux de reconstruction « onéreux »

La reconstruction à la suite des inondations va s'avérer coûteuse. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le maire de Princeton, Spencer Coyne, souligne que 5 milliards de dollars sont une somme importante, mais que les travaux que la province doit exécuter seront coûteux.

Je ne sais pas si 5 milliards de dollars seront suffisants au regard de la dévastation subie par la province , dit-il, en ajoutant que les eaux des crues ont endommagé de nombreuses entreprises et maisons à Princeton.

Le maire d'Abbotsford, Henry Braun, estime quant à lui que les dommages subis par les exploitations agricoles et les maisons de sa communauté se chiffrent probablement en milliards de dollars, et que ses habitants pourraient mettre des années à se remettre de leurs pertes.