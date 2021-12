Stanley Vollant fonde beaucoup d’espoir sur les 40 milliards pour les enfants autochtones

Le chirurgien originaire de Pessamit, professeur et conférencier, Stanley Vollant souhaite que ce montant puisse réparer les dommages causés par les pensionnats.

On dépense beaucoup d’argent pour sortir les enfants et on en dépense peu pour les garder chez eux et donner des outils à leurs parents pour qu'ils puissent développer des aptitudes et des compétences parentales qu'ils n’ont pas pu développer , explique-t-il en entrevue.

Avec cet argent, il espère que des structures communautaires seront établies pour entre autres aider les jeunes autochtones à devenir de meilleurs parents.

Ces parents- là sont issus de la génération des pensionnats où il y a eu une brisure alors que leurs grands-parents ont connu la violence, l’abandon, la négligence. Et ça se répète de génération en génération , relève le Dr Vollant.

Il souhaite d’une part que ce montant aide directement les enfants qui en ont besoin et que cet argent ne soit pas destiné en grande partie à la bureaucratie.

Et d’autre part, Dr Vollant soutient qu’il est important que les communautés autochtones puissent développer leur propre plan pour améliorer le système de protection à l’enfance.

Un accord incertain

Cependant, l'offre proposée par Ottawa ne représente pas un accord final. Les parties ont jusqu'au 31 décembre pour en finaliser un. Si l'offre est acceptée, ce sera la fin d'une bataille de 14 ans entamée notamment par la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, fait preuve d’un optimisme prudent. Il veut jeter les bases d'une protection de la jeunesse pour les autochtones découlant de la loi C-92, une loi permettant depuis janvier 2020 que les autochtones aient leur propre système de protection de l'enfance.

Une bataille de longue haleine

En janvier 2016, le Tribunal des droits de la personne a condamné Ottawa à indemniser chaque enfant autochtone qui avait été retiré de son foyer par le système de la protection de l'enfance depuis 2006. Le tribunal avait statué qu'il y avait discrimination envers ces enfants autochtones puisqu'ils ne recevaient pas autant d'investissements que les enfants non autochtones.