Vaccination obligatoire pour les étudiants du CCNB dès le 18 février

Après cette date, les étudiants qui n’ont pas la preuve d’avoir reçu deux doses de vaccin contre cette maladie ne pourront plus accéder aux campus et aux établissements du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB . L’institution ne fournira plus de trousses de dépistage rapide à ses étudiants non vaccinés.

Tous les autres membres de la communauté collégiale devaient déjà être vaccinés et la décision d’imposer cette mesure aux étudiants a été longuement réfléchie, indique Paolo Fongemie, vice-président des services administratifs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB .

Avec un taux de vaccination [des étudiants] de 91 % et avec l’arrivée du variant Omicron, on jugeait important de passer à la prochaine étape, un peu comme les collèges en Ontario l’ont fait et quelques autres universités au Canada, de prendre cette étape-là pour avoir une part active dans la lutte contre la pandémie et de rendre notre environnement d’apprentissage et de travail plus sécuritaire , explique M. Fongemie.

Certains étudiants parmi ceux qui ne sont toujours pas complètement vaccinés ont déjà reçu leur première dose et recevront bientôt leur deuxième, précise M. Fongemie. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB estime accorder un délai suffisant à tous les étudiants pour se faire vacciner.

« Pour les étudiants qui ne seront pas pleinement vaccinés pour le 18 février, l’accès aux sites, aux campus, sera interdit. Donc, pour certains, ils auront une décision à prendre, probablement suspendre leurs études jusqu’à tant qu’ils soient pleinement vaccinés. » — Une citation de Paolo Fongemie, vice-président des services administratifs du CCNB

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB a aussi tenu compte de la décision du gouvernement fédéral d’exiger que tous les étudiants étrangers au Canada soient complètement vaccinés à compter du 15 janvier 2022.