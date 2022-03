Délégation autochtone au Vatican : comment fonctionne le Saint-Siège?

La rencontre entre la délégation autochtone et le pape au Vatican suscite beaucoup d’intérêt, mais aussi de curiosité. Derrière ses 44 hectares se cache le plus petit État du monde, mais aussi l'un des plus puissants, selon des spécialistes.

Le Vatican désigne le territoire géographique qui abrite le siège de l’Église catholique, alors que le Saint-Siège représente la juridiction de l'Église, représentée par le pape et son gouvernement.

Le gouvernement de l’Église, appelé Curie romaine, est composé de plusieurs dicastères, dont les chefs sont nommés par le souverain pontife. Ces dicastères, comparables à des ministères, traitent les affaires courantes de l’Église, comme la communication, la culture, le dialogue interreligieux, la doctrine de la foi ou encore l’éducation catholique.

En plus de ce modèle de gouvernement, le Vatican possède tous les attributs d’un État : une monnaie, une banque, une armée, un drapeau, un hymne et la souveraineté sur son territoire. Il peut également conclure des traités internationaux et bénéficie de la reconnaissance internationale , souligne l’historien et auteur de plusieurs ouvrages consacrés au Vatican Jean-Baptiste Noé.

Le Vatican, un État atypique

Bien qu’il ait tous les attributs d’un État, le Vatican se distingue toutefois par sa finalité, car il ne cherche pas à protéger ses citoyens, explique Jean-Baptiste Noé.

« Le but du Vatican, c'est à la fois de protéger les chrétiens à travers le monde, quelle que soit leur citoyenneté, et de jouer un rôle de neutralité et de médiation dans les conflits. » — Une citation de Jean-Baptiste Noé, historien et auteur d'ouvrages sur les papes et la géopolitique du Vatican

Selon l’historien, le Saint-Siège a aussi une fonction morale de défense des droits de l'homme et des droits des personnes . Il agit également auprès des institutions et des États pour que la liberté religieuse et l’égalité entre les hommes et les femmes soient reconnues .

Une force diplomatique

Du côté de la diplomatie, le Vatican bénéficie d’une vaste représentation à travers le monde.

Il a plus d'ambassadeurs que les États-Unis et il est présent dans l’ensemble des organisations internationales : à l’Organisation des Nations unies ONU , à la Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO , à l’Union européenne , indique l’historien.

Alors que le Saint-Siège est membre observateur de l'ONU depuis 1964, François est le quatrième pape à tenir un discours à la tribune des Nations unies à New York, le 25 septembre 2015. (archives) Photo : Reuters / Mike Segar

La journaliste Constance Colonna-Cesari, auteure de plusieurs ouvrages sur la diplomatie vaticane, explique que la diplomatie du Saint-Siège repose sur la doctrine sociale de l’Église : La justice, la paix, et le désarmement.

« L'Église catholique et le Saint-Siège ne vendent pas d'armes, ne visent pas à obtenir des marchés, ne visent pas une réélection. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensées. » — Une citation de Constance Colonna-Cesari, journaliste et auteure d'ouvrages sur la diplomatie du Vatican

L’autre force du Saint-Siège, relève Mme Colonna-Cesari, c’est qu’il s'inscrit dans un temps extrêmement long, sans équivalent dans le monde .

La forme de gouvernance au Vatican assure une stabilité diplomatique à long terme. (archives) Photo : Reuters / Max Rossi

Si l’Église obtient des succès diplomatiques, ils seront valables dans les prochaines décennies, alors que les autres États cherchent des résultats rapides et visibles qui aideront à remporter d'autres guerres commerciales d'influence .

Selon la journaliste, ce temps long, spécifique au Saint-Siège, garantit une forme de constance diplomatique de l’Église qui ne va pas retourner sa veste en fonction des circonstances.

Un puissant réseau d'informateurs

Constance Colonna-Cesari affirme que la force du Vatican réside aussi dans la qualité de ses sources et de ses informations. Son réseau, explique-t-elle, s’appuie sur des gens extrêmement bien informés qui parlent toutes les langues, dans toutes les régions du monde.

Le Vatican possède un important réseau d'informateurs grâce aux différents membres d'ordre religieux et aux bénévoles travaillant pour des organismes chrétiens à travers le monde. (archives) Photo : Reuters / Max Rossi

C’est la petite religieuse qui vaccine en brousse et qui va entendre parler avant tout le monde des viols qui se sont produits dans la région , explique-t-elle. Ce sont les bénévoles sur le terrain qui nourrissent de leur expertise les événements dont ils sont témoins. C'est le prêtre qui confesse l’homme de la rue dans sa paroisse.

Il y a aussi les évêques des quatre coins du monde qui vont en visite à Rome et qui racontent ce qui se passe chez eux. Ou encore les nonces apostoliques qui sont en contact avec les autorités de leur pays.

Donc, on pénètre dans toutes les couches de la société , observe Mme Colonna-Cesari.

« Ça forge une information, un renseignement d'une extrême valeur, et ça, toutes les diplomaties du monde le reconnaissent. » — Une citation de Constance Colonna-Cesari, journaliste et auteure d'ouvrages sur la diplomatie du Vatican