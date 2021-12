La santé publique confirme 5 nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, deux cas ont été enregistrés au Témiscamingue, un cas à Rouyn-Noranda, un autre en Abitibi-Ouest et un cas confirmé dans la MRC d’Abitibi.

Un total de 47 cas confirmés sont actifs dans la région.

Distribution des cas actifs en Abitibi-Témiscamingue Distribution des cas actifs en Abitibi-Témiscamingue MRC de Témiscamingue 17 MRC de Rouyn-Noranda 14 MRC de la Vallée-de-l'Or 12 MRC d'Abitibi moins de 6 MRC d'Abitibi-Ouest moins de 6

Le nombre d’hospitalisations est le même qu’en début de semaine, soit trois personnes hospitalisées, dont une à l’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Rouyn-Noranda.

Au Québec, plus de 2300 nouveaux cas et 4 décès ont toutefois été détectés en 24 heures. La veille, 1747 cas supplémentaires et 7 décès avaient été annoncés.

Nouvelles consignes

Devant la hausse de cas dans la province, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé mercredi le retour de la consigne pour favoriser le télétravail au Québec.

Le port du masque dans les aires communes des résidences pour personnes âgées (RPA) est à nouveau obligatoire.

Tests de dépistage rapide

Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux a recommandé la semaine dernière un assouplissement dans les rassemblements privés. Ainsi, 20 personnes vaccinées pourront se réunir dès le 23 décembre.

Si vous vous rassemblez, s’il vous plaît, faites-le entre personnes qui sont vaccinées. Si vous avez des symptômes, faites-vous dépister et isolez-vous , a demandé à nouveau Christian Dubé, en conférence de presse jeudi.

Des tests de dépistage de la COVID-19 seront bientôt disponibles dans les pharmacies.

La population pourra se procurer gratuitement cinq tests de dépistage rapide par période de 30 jours.