Crimes sexuels sur des mineures : Guillaume Duclos-Ferland écope de huit ans de prison

L'individu de 23 ans a plaidé coupable à des accusations d'agressions sexuelles, d'attouchements sexuels et de leurres informatiques. Les faits se sont produits de 2016 à 2020, principalement sur des adolescentes de Magog et Coaticook.

Guillaume Duclos-Ferland aurait souhaité être présent devant le tribunal, mais il a répondu aux accusations qui pesaient contre lui par visioconférence.

L’avocat de la défense, Me Marc-André Champagne, a demandé que son client purge sa peine au pénitencier de La Macaza, spécialisé en délinquance sexuelle.

C’est sûr que je m'en veux. Ce n’est pas très bien. J'ai blessé beaucoup de gens. Je vais entamer une thérapie pour être quelqu’un de meilleur. Je veux participer aux thérapies , a assuré Duclos-Ferland avant sa condamnation.

C’est la suite des choses qui va faire la lumière sur le type d’individu que vous êtes, a mentionné la juge Claire Desgens, de la Cour du Québec. C’est une succession de gestes criminels graves pour celles qui ont eu le malheur de croiser votre route. Je vous souhaite de compléter un cheminement thérapeutique sérieux pour comprendre pourquoi vous avez commis ces gestes , a-t-elle ajouté, tout en mentionnant qu'il semblait minimiser son crime. Vous devriez vous en vouloir beaucoup, pas juste un peu.

« Ce sont des accusations sérieuses, très graves. Les conséquences sur les victimes sont très significatives. On doit présumer des conséquences qui vont parfois être pour le reste de leur vie. C’était de gestes d'atteinte à leur intégrité. Mais le plus grand pas pour reconnaître votre responsabilité pour éviter qu’elles aient à témoigner a été fait. » — Une citation de Claire Desgens, juge à la Cour du Québec

Une victime a écrit une lettre

Une des victimes était présente au palais de justice de Sherbrooke, mais n’a pas voulu s’exprimer devant la juge. Seules deux d'entre elles ont déposé des déclarations, et la lettre d’une victime a été lue.

Il y a eu des changements dans ma vie à la suite de ces gestes. Je me suis renfermée sur moi-même. Tu as gâché ma vie. J’ai perdu confiance en moi. J’ai peur des hommes , a-t-elle écrit dans sa lettre.

Je ne me sens pas en sécurité quand il est en liberté. J’ai peur de me trouver face à face avec lui. Je ne peux pas croire que tu étais comme ça. Tu as détruit ma vie , a mentionné une victime.

Depuis cet événement, je ne fais plus confiance aux autres garçons [...] Je ne peux pas croire que tu étais comme ça. Je trouve ça dégoûtant ce que tu as fait à d’autres adolescentes , a ajouté une autre victime.

La juge Claire Desgens de la Cour du Québec a également mentionné les impacts à long terme que les actions de Guillaume Duclos-Ferland allaient avoir sur ses victimes.

« Vous avez fait 15 victimes aussi jeunes que 12 ans. Vous avez brisé leur confiance envers les hommes. Vous avez profité de relations de confiance pour abuser d'elles. » — Une citation de Claire Desgens, juge à la Cour du Québec

Une suggestion commune

La peine de huit ans a été imposée à la suite d’une suggestion commune de l’avocat de la défense et du procureur aux poursuites criminelles, Me François Houle. Puisque Guillaume Duclos-Ferland est détenu depuis plus d'une année, celle-ci a été retranchée de la peine.

Des ordonnances de ne pas communiquer avec les victimes durant sa détention ont été faites, et le nom de Guillaume Duclos-Ferland sera inscrit à perpétuité au Registre des délinquants sexuels.