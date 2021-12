Plus de 310 cas de COVID-19 en 2 jours en Estrie

Avec 131 nouvelles infections, Sherbrooke recense le tiers des nouvelles infections de l'Estrie. Les réseaux locaux de services de la Haute-Yamaska et des Sources rapportent respectivement 45 et 31 nouveaux cas. Ailleurs, le nombre de nouvelles infections se situe entre 10 et 27.

Présentement, l'Estrie compte 1611 cas actifs sur son territoire, soit un taux de 301,6 cas actifs par 100 000 habitants, toujours le taux le plus élevé de la province. Le réseau local de services RLS des Sources est aussi toujours celui en tête de liste dans la province (794,7/100 000 habitants), suivi par celui de la région de Thetford (652,6/100 000 habitants).

Par ailleurs, trois nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont survenus en Estrie au cours des deux derniers jours.

Quant aux hospitalisations, elles ont de nouveau légèrement augmenté : 27 personnes sont hospitalisées en soins de courte durée, et 7 sont aux soins intensifs en raison de complications liées au coronavirus.

La vaccination des 5-11 ans se poursuit dans la région. Plus de 45 % des enfants de cette tranche d'âge ont reçu un premier vaccin contre la maladie. Si à Sherbrooke, c'est plus d'un enfant sur deux qui a été vacciné, un peu plus du quart a été immunisé dans le secteur des Sources.

Québec recense pour sa part 2386 nouveaux cas de COVID-19, 4 décès de plus et 16 hospitalisations supplémentaires depuis 24 heures. Il s'agit d'un nombre inégalé depuis le 10 janvier dernier, alors qu'une deuxième vague de COVID-19 déferlait sur le Québec.

Des salles de classe fermées

Devant l'augmentation des cas de COVID-19, la santé publique de l'Estrie a recommandé la fermeture préventive de l'école Notre-Dame-de-Liesse et de son service de garde du 16 au 17 décembre.

Mercredi matin, l'école comptait 29 cas répartis sur 10 classes. Tous les élèves de l'école seront testés par gargarisme mercredi.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a également annoncé que la fermeture préventive de l'école des Quatre-Vents sera prolongée jusqu'au 17 décembre. L'école l'Écollectif rouvrira quant à elle ses portes le 16 décembre.