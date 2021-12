COVID-19 : un médecin de Sudbury demande au public de demeurer prudent

Le message communautaire du directeur médical du service des urgences d’Horizon Santé-Nord, le Dr Rob Lepage, a été publié sur la page web de l’hôpital et la page Facebook de l’établissement.

Les travailleurs de première ligne ont besoin de votre aide pendant les Fêtes pour faire baisser le nombre de cas dans notre communauté , écrit-il.

La région de Sudbury est une zone chaude de la COVID-19, avec une hausse marquée des cas au cours des dernières semaines.

Le Dr Lepage indique dans son message qu’Horizon Santé-Nord compte 130 patients de plus que ce que permet sa capacité en lits.

La semaine dernière, l’hôpital a annoncé que, pour une semaine, il n'accepterait pas de transferts de patient ayant besoin de soins actifs.

Pour éviter de tomber malades, les citoyens devraient, selon le médecin, éviter les déplacements inutiles, porter un masque en public, se laver les mains et éviter de passer du temps à l’intérieur avec des gens qui ne font pas partie de leur ménage.

Horizon Santé-Nord est en situation de surcapacité alors que le variant Omicron n'a pas encore débarqué dans la région. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Le médecin demande aussi aux gens de faire preuve de patience et de gentillesse envers les travailleurs de la santé.

« Le personnel à l’urgence et les médecins, on est fatigués. Ça fait deux ans que tout le monde travaille fort. Je suis très fier de l’équipe et du travail exceptionnel que les gens font tous les jours dans des circonstances qui sont très difficiles. » — Une citation de Le Dr Rob Lepage

Le Dr Lepage affirme que l’urgence demeure ouverte aux personnes blessées ou malades.

Mais ce n’est pas comme un Tim Hortons, ce n’est pas premier arrivé, premier servi. On voit en premier les personnes qui sont dans un état critique, les plus malades ou les plus blessées, et on essaie de voir tout le monde le plus rapidement possible , a-t-il affirmé en entrevue à l’émission Le matin du Nord, mercredi.

Il souligne que le temps d’attente est actuellement plus long que souhaité pour plusieurs raisons.