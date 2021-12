Le pharmacien Olivier Bernard reprendra son rôle du Pharmachien, expert en vulgarisation scientifique, pour une sixième et ultime saison sur les ondes d’ICI Explora, qui sera débrouillée du 15 décembre au 17 janvier à l’occasion des Fêtes, tout comme ICI ARTV. Le gros laboratoire, avec Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, est également de retour, pour une troisième saison.

C’est donc un dernier tour de piste pour le Pharmachien, du moins à la télévision, lui qui depuis 2016 dissèque avec humour les fausses vérités et les croyances populaires en santé.

Pour sa dernière saison, Olivier Bernard affirme qu’il a suivi la formule qui l’a si bien servi jusqu’ici, oscillant entre des sujets plus intemporels, comme les mythes entourant le micro-ondes, les tests de personnalité ou la calvitie, ainsi que d’autres plus d’actualité, comme les antisudorifiques naturels ou encore l’anxiété chez les jeunes.

De plus en plus de gens se disent anxieux, se mettent l’étiquette d’anxieux [...] Mais à un moment donné, on peut se demander si on ne rend pas l’anxiété pathologique lorsqu’elle ne l’est pas nécessairement , affirme le scientifique.

Il y a des gens qui souffrent d'anxiété, qui ont des troubles anxieux. C’est réel et c’est important qu’on en parle , ajoute-t-il. Toutefois, éprouver de l’anxiété est quelque chose de normal qu’il faut apprendre à apprivoiser , selon lui.

Les mythes et les croyances, source intarissable de sujets

Le Pharmachien avoue qu’il a encore une cinquantaine de sujets en banque sur son ordinateur. Des mythes, des croyances, des fausses impressions, il y en a pratiquement à l’infini , résume-t-il. Il aura certainement l’occasion de traiter de ces sujets dans un autre format, notamment dans les bandes dessinées qu’il publie depuis 2014 ou encore dans son balado Dérives.

La sixième saison des Aventures du Pharmachien débute le 17 décembre à 19 h 30 sur les ondes d’ICI Explora.

Le gros laboratoire, saison 3 (prise 2)

Le gros laboratoire, dans lequel 100 cobayes humains du Québec participent à une quarantaine d’expériences d’ordre psychologique, social et physique, est également de retour, le 15 décembre à 21 h.

La troisième saison devait d’abord être diffusée en 2020, mais la production a été interrompue par l’arrivée de la pandémie. Un an plus tard, Marie-Pier Élie et Jean-René Dufort ont réussi à pondre une dizaine de nouvelles émissions à force de contorsions logistiques.

Marie-Pier Élie et Jean-René Dufort animent «Le gros laboratoire» pour une troisième saison. Photo : ICI Explora

100 cobayes et une quarantaine d’expériences

C’est certain que 100 cobayes, dans un même endroit [à l’Université Bishop’s] pendant quelque chose comme une semaine à tourner toutes sortes d’expériences, c’était tout un défi, avec la pandémie et les mesures sanitaires, explique Marie-Pier Élie. Finalement, ça a mieux été qu’on ne le pensait.

Une particularité cette année : les expériences menées par le tandem de journalistes sont 100 % de leur cru, puisque l'émission néerlandaise sur lequel le concept est basé a pris fin après deux saisons.

On est les tout premiers dans le monde à faire une troisième saison, donc il a fallu trouver beaucoup d’idées , explique Marie-Pier Élie, qui précise que plusieurs sujets sont issus de questions que les gens se posent au quotidien.

La cuvée 2021 des cobayes de l'émission «Le gros laboratoire», posant devant l'Université Bishop's, à Sherbrooke. Photo : ICI Explora

Le gros laboratoire passe donc de sujets plus légers – comme de déterminer s’il est plus facile de monter un meuble avec un plan ou sans un plan – à des expériences plus élaborées.

Il y a une expérience où l'on a demandé [aux cobayes] de sauter d’un immeuble de plusieurs étages. Ils étaient attachés, bien sûr [...] On voulait savoir si le fait de les toucher pendant qu’on leur donnait des consignes, ça allait les inciter à sauter, parce qu’il y a des expériences scientifiques qui tendent à démontrer que quand on se fait toucher, on est plus enclins à faire ce qu’on nous demande de faire.

Une deuxième saison pour Chasseurs d’étoiles

L’astrophotographe Stéphane Simard et le cinéaste Jimmy Larouche sont aussi de retour pour une nouvelle saison de Chasseurs d’étoiles, qui sera diffusée à partir du 15 décembre à 21 h 30, juste après Le gros laboratoire.

Les deux complices parcourent le Québec pour aller à la rencontre de personnes qui les éclaireront sur les mystères de la voûte céleste, entre galaxies, trous noirs, nébuleuses sombres, aurores boréales et autres.

Les chaînes ICI Explora et ICI ARTV sont débrouillées du 15 décembre au 17 janvier.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.