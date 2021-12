47 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec ces ajouts, on compte désormais 229 cas de COVID-19 actifs dans la région. On dénombre 26 éclosions en cours, 6 de plus que mardi.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre au total 11 887 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie au printemps 2020.

Répartition des cas actifs par réseau local de services : Domaine-du-Roy : 52

Maria-Chapdelaine : 63

Lac-Saint-Jean Est : 14

Jonquière : 49

Chicoutimi : 44

La Baie : moins de 5

Inconnu : moins de 5

Source : CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) indique que six personnes sont hospitalisées dans ses établissements en raison de la COVID-19, dont un patient traité aux soins intensifs. Il s’agit d’une hospitalisation de plus que la veille.

Au Québec, le nombre de nouveaux cas dépasse les 2300, un sommet inégalé depuis le 10 janvier.