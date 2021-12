Éclosion de blastomycose à Constance Lake : 22 cas confirmés, 120 en observation

Lors de sa mise à jour virtuelle, la cheffe de la communauté, Ramona Sutherland, a indiqué qu’il y avait maintenant 22 cas confirmés, 2 cas probables et 120 personnes en observation.

C’est presque une dizaine de cas confirmés de plus que la mise à jour de jeudi dernier.

Même si l’éclosion prend de l’ampleur, la cheffe se veut rassurante : L’augmentation du nombre de cas confirmés n’est pas un mauvais signe , assure-t-elle.

« Si on détecte tôt, on peut s’en débarrasser plus tôt aussi. »