L’Alberta assouplit les règles pour les non-vaccinés et offre 5 autotests à tous

Face à la menace de propagation du variant Omicron du coronavirus, l’Alberta accroît la distribution des tests rapides à tous et élargit la disponibilité des troisièmes doses de vaccin. Les personnes non vaccinées sont toutefois autorisées à se rassembler à l’intérieur, ce que le gouvernement qualifie d’assouplissement « raisonnable ».

Les boîtes de tests seront offertes dans environ 840 pharmacies et lieux désignés de Services de santé Alberta (AHS). Les autotests seront également distribués dans les écoles où deux cas positifs de COVID-19 ont été détectés dans les 14 jours précédents.

Selon le premier ministre, près de 6 millions de tests rapides ont été déjà distribués, et Jason Kenney s’inquiète d’une diminution rapide des réserves albertaines. Un demi-million de boîtes sont disponibles, selon le ministre de la Santé, Jason Copping.

Pour permettre une plus grande distribution, il sera possible pour le public de recevoir une boîte toutes les deux semaines.

Services de santé Alberta recommande aux personnes asymptomatiques d’utiliser deux tests dans un délai de 72 heures. Les personnes qui ont des symptômes devraient continuer de se faire tester dans les cliniques de dépistage de la province.

Le professeur adjoint à la division de médecine du travail de l’Université de l’Alberta, Quentin Durand-Moreau, rappelle cependant que le niveau de sensibilité des tests offert par la province se situe entre 90 % et 95 %. Cela signifie qu’il est possible qu’une personne porteuse du virus reçoive un diagnostic négatif.

Ma crainte c’est que les gens se disent “mon test est négatif. J’ai zéro risque”. Ce n’est pas ça la réalité, explique-t-il. La réalité, c’est que vous avez bien moins de risques. Ça vous protège, mais ça n’empêche pas de suivre les autres mesures comme la vaccination, la ventilation, etc.

Assouplissement pour les non-vaccinés

Le premier ministre a également annoncé un assouplissement des restrictions concernant les rassemblements. Les personnes non vaccinées sont maintenant autorisées à se rassembler à l’intérieur. La limite de 10 adultes par rencontre est maintenue, mais il n’y a plus de nombre maximum de foyers.

Jason Kenney a expliqué que son gouvernement s’attendait à ce que de nombreux Albertains ne se conforment pas aux restrictions précédentes en place.

C’est une modification mineure dans une panoplie de mesures sanitaires , a expliqué M. Kenney. Nous étions l’anomalie au Canada avec les restrictions les plus sévères sur les rassemblements.

Il a également affirmé ne pas vouloir exacerber encore plus les divisions familiales provoquées par la pandémie.

Le professeur adjoint au département de microbiologie, immunologie et maladies infectieuses à l’Université de Calgary, Craig Jenne, croit que permettre aux personnes non vaccinées de se rassembler est risqué en raison de l’émergence du variant Omicron.

J’ai peur que cela n’accélère la propagation du virus, précise-t-il. Dans certaines régions de l’est de l’Ontario, il n’a fallu que quelques jours à Omicron pour devenir le variant dominant.

En disant que les gens n’ont vaccinées n’ont pas à respecter les règles parce qu’ils n’allaient pas les respecter de toute façon, le premier ministre récompense ceux qui font fi des avis de la santé publique , s’insurge pour sa part la chef de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley.

Jason Kenney a toutefois dit qu’il n’y avait aucune raison de paniquer face au variant Omicron.

Le taux élevé de transmission demeure cependant un risque pour le système de santé, a dit Jason Kenney. Services de santé Alberta AHS envisage d'ajouter des lits en soins intensifs et les normes de contrôle des infections sont revues pour s’assurer qu’elles correspondent aux dangers présentés par ce nouveau variant.

Nous savons que le variant Omicron est là et sera bientôt le variant dominant. Ce que nous ne savons pas, c’est quel sera son effet sur le système de santé , a répété M. Kenney.

3e doses pour les 50 ans et plus

Les troisièmes doses de vaccin sont désormais offertes aux personnes âgées de 50 ans et plus ainsi qu'aux professionnels de la santé. Cela étend la disponibilité de la 3e dose à plus de 700 000 personnes en Alberta.

La médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, a toutefois rappelé qu’une période de six mois devait être respectée entre la deuxième et la troisième dose. Elle a dit qu'elle craignaient qu'un grand nombre de personnes ne tentent d’obtenir la troisième dose plus rapidement.

Restrictions concernant les voyages?

En Alberta, un assouplissement des restrictions concernant les rassemblements était attendu mardi. La conférence de presse du premier ministre, prévue dans l'après-midi, a toutefois été annulée à cause d'une discussion entre les premiers ministres des provinces et du Canada.

Selon les informations de Radio-Canada, le gouvernement fédéral s’apprête à réinstaurer l’avis appelant la population à éviter les voyages non essentiels à l’étranger. Plusieurs scénarios ont été envisagés lors de la rencontre d’urgence entre le premier ministre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux.

Jason Kenney a indiqué, pour sa part, qu’aucune restriction n’est en place en Alberta en ce qui concerne les voyages. Selon lui, les Canadiens ne supporteront pas longtemps les atteintes à leur liberté, notamment celle concernant leur droit de voyager.

En 24 heures, l’Alberta a enregistré 250 nouveaux cas de COVID-19. Deux cas de transmission communautaire du variant Omicron ont été détectés parmi les 50 cas confirmés jusqu’à maintenant.